Reportage en Ecosse : les visions opposées de Bobby et Donald sur le Brexit

Que va devenir l'Ecosse après le Brexit ? Lors du référendum de 2016, les Ecossais avait voté à 62 %, pour rester dans l'UE. Un record sur l'ensemble du territoire britannique. Deux ans plus tard, les nationalistes écossais relancent le débat sur l'indépendance. Pour comprendre l'état d'esprit des Ecossais, notre envoyée spéciale Sophie Roussi propose une rencontre avec Bobby et Donald, un éleveur et un pêcheur, qui n'ont pas la même vision de leur avenir.