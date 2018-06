Reportage VIDEO : au cœur du Festival international de film d'animation d'Annecy

À Annecy, en Haute-Savoie, le Festival du film d'animation a pris fin samedi soir, ce 16 juin 2018. 87 pays étaient représentés avec plus de 500 films projetés. Un festival d'Annecy placé cette année sous le signe de la diversité et de l'égalité homme-femme. Le premier Prix, "Le Cristal" du meilleur long métrage a été attribué au film Funan du Franco-cambodgien, Denis Do, dont l'intrigue se déroule, au Cambodge, pendant la révolution "khmère rouge", dans les années 70. Reportage.