"Restez chez vous!": une ville chinoise sur le qui-vive face au virus

"Restez chez vous, restez chez vous!": à Hangzhou, métropole technologique et touristique de l'est de la Chine, un haut-parleur rappelle aux habitants les nouvelles mesures de confinement contre le coronavirus et les incite à signaler toute personne revenant de la province du Hubei, foyer de l'épidémie.

A 175 kilomètres au sud-ouest de Shanghai, l'ex-cité impériale est connue pour ses parcs verdoyants, son lac majestueux, et pour accueillir le siège du géant du commerce en ligne Alibaba. Mais le calme règne depuis deux jours.

Trois gros districts restreignent maintenant les déplacements. Raison: la ville compte 141 cas de pneumonie et ne se trouve qu'à quelques centaines de kilomètres de la province du Hubei (centre), épicentre de l'épidémie qui a déjà fait 490 morts en Chine continentale.

Mesure phare: une unique personne par foyer peut désormais sortir de son complexe résidentiel tous les deux jours afin de faire des achats de fruits, légumes, riz ou viande. Trois millions d'habitants sont concernés.

Victime collatérale, le mastodonte mondial du commerce en ligne Alibaba, fondé par le charismatique patron Jack Ma -- homme le plus riche de Chine -- est à l'arrêt quasi-complet. Son siège se situe dans un des districts de Hangzhou concernés.

Des barrières de deux mètres de haut ont été installées devant les locaux. Et des panneaux "Entrée interdite" bloquaient mercredi les rues situées à proximité de l'entreprise.

- Voix féminine -

L'AFP n'a vu personne sortir des bureaux d'Alibaba. A l'extérieur, des gardiens installés sous un parasol prenaient toutefois la température des passants pour s'assurer qu'ils n'avaient pas de fièvre.

Dans ce district de Yuhang, les autorités ont fermé plusieurs voies de circulation, gardées par du personnel de sécurité.

"Merci à tous de rester chez vous!", intime dans une rue adjacente un message lu par une douce voix féminine, qui appelle aussi les habitants à éviter les rassemblements afin de limiter les risques de contamination.

Elle exhorte aussi à porter un masque, à se laver les mains et à signaler toute personne revenant du Hubei, où 56 millions de gens sont de facto en quarantaine depuis fin janvier.

L'épidémie a déjà infecté plus de 24.000 personnes en Chine continentale.

Outre Hangzhou, trois autres villes de la province du Zhejiang ont imposé des restrictions similaires: Taizhou, Wenzhou et certains districts de Ningbo. Pas moins de 18 millions d'habitants sont concernés.

Ailleurs en Chine, la majorité des usines, des restaurants et des commerces sont clos. Les congés nationaux ont été prolongés et les Chinois restent chez eux -- sans panique particulière.

- Lunettes de ski -

A Hangzhou, ville chère au coeur de Marco Polo, les abords du lac de l'Ouest, principal site touristique de la ville, sont déserts et les taxis se font rares dans des rues quasi-vides.

Consolation: si les habitants concernés ne peuvent sortir librement de leur complexe résidentiel, ils peuvent commander à tout moment des courses via des applications mobiles... et se faire livrer au pied de leur immeuble.

Une résidente sort ainsi chercher ses produits en pyjama, équipée d'un masque pour le visage et de lunettes de ski afin de se protéger de toute contamination.

A côté, deux Sud-Africaines indiquent à l'AFP avoir dû donner leurs coordonnées à leur sortie de l'immeuble, de sorte que les gardiens puissent vérifier la bonne application des restrictions en cours.

"Il n'y a pas de malades ici. Tout cela, c'est principalement des mesures de précaution", note Wang Runyu, un jeune Chinois de 27 ans.

Dehors, la voix féminine du haut-parleur reprend: "Nous savons qu'il est difficile de rester à la maison. Mais persévérez encore quelques jours (...) La victoire n'est plus très loin."