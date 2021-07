Résultats du bac: joies et déceptions dans les cours de lycées

"Mention bien, je suis tellement contente!": les 715.000 candidats au baccalauréat nouvelle formule ont découvert mardi leurs résultats, dénouement d'une session 2021 chamboulée par la crise sanitaire et dont l'organisation a été émaillée de couacs.

Le suspense est toutefois réduit pour cette première édition du "bac Blanquer", issu de la réforme de 2018 : le contrôle continu représente au minimum 82% de la note finale des candidats au bac général et technologique, plusieurs examens sur table ayant été annulés.

Publiés dès 08H00 dans certaines académies, les résultats étaient aussi parfois affichés dans les lycées.

A Paris, au lycée Rodin, plusieurs dizaines d'élèves se sont déplacés. Mélisende, 17 ans, découvre qu'elle a décroché la mention bien: "j'avais fait le calcul et je frôlais la mention donc je suis tellement contente!", s'exclame la jeune fille. "C'est trop bien d'être ensemble, ça permet de finir sur note plus joyeuse car l'année a été dure", ajoute-t-elle.

A quelques mètres de là, Matthias, 17 ans, apprend qu'il est au rattrapage. "Je savais que mes notes n'étaient pas bonnes. Cette année a été rude avec le Covid et les cours en visio, très vite j'ai décroché, je n'arrivais pas à me motiver pour me connecter seul à mon ordi", explique-t-il.

Au lycée Kleber à Strasbourg, Hélène, 18 ans, admise avec mention bien, est, elle, "un peu déçue": "j'espérais avoir +très bien+, mais il aurait fallu que je bosse un peu plus". "C'est pas grave, pour la suite ça change pas grand chose, je vais aller en fac de médecine", relativise-t-elle.

Ces élèves ne connaissaient toutefois pas le détail de leurs notes, car ils ne parvenaient pas à se connecter sur le site dédié. "C'est hyper frustrant", lance Lockman, 18 ans.

Contacté par l'AFP, le ministère de l'Education nationale a indiqué peu après 12H00 qu'"un grand nombre de connections simultanées semblent avoir saturé le site", ajoutant que "les choses se rétabliss(ai)ent peu à peu".

Seules épreuves maintenues pour cette édition très spéciale : l'écrit de philosophie et le grand oral, qui correspondent aux 18% restants de la note finale.

Les lycéens ont également bénéficié d'aménagements afin de tenir compte des perturbations dans l'enseignement cette année. En philosophie, c'est notamment la meilleure note qui est retenue, entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu, à condition d'avoir rendu sa copie.

"C'était une année un peu vide, il n'y avait rien d'exceptionnel, pas le stress des examens du bac", relate à Strasbourg, Maé, 17 ans, admise avec mention bien, pas vraiment triste de quitter le lycée.

Pour connaître le pourcentage global de candidats reçus d'office, il faudra attendre mardi soir. Il avait atteint 91,5% l'an dernier, un niveau record.

- Session "chaotique" -

"On s'attend à ce que le taux de réussite soit très bon", anticipe Jean-Rémi Girard, président du syndicat Snalc (secondaire). "La seule inconnue, c'est l'effet des jurys d'harmonisation".

Ces jurys, qui ont accès aux notes des élèves et à leurs appréciations, pourront cette année arrondir les notes à la baisse, contrairement à l'an dernier où ils ne pouvaient que les conserver ou les arrondir à la hausse.

En Ile-de-France, des jurys se sont tenus lundi, alors qu'ils devaient délibérer la semaine dernière, en raison de dysfonctionnements informatiques.

"Le bilan est très positif", a défendu lundi le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, lors d'un déjeuner de presse. "Il y a eu des problèmes logistiques mais sur le plan de l'examen lui-même, tout le monde a vu l'intérêt de faire ça, pour les élèves".

De nombreux professeurs de philosophie chargés de corriger les copies se sont notamment dits en colère face à des retards de distribution de lots de copies, numérisées pour être corrigées sur ordinateur pour la première fois.

L'épreuve du grand oral a aussi connu des perturbations avec des retards dans les envois de convocations aux élèves et aux enseignants.

"Cette session du baccalauréat a été très chaotique, alors que le ministère n'avait que trois épreuves à organiser", la philosophie, le grand oral et le français pour les élèves de Première, commente Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire.

Il doit maintenant planifier les oraux de rattrapage, qui démarrent dès mercredi et se tiennent jusqu'à vendredi.

"Là encore, il y a beaucoup de flou, ce qui montre un manque d'anticipation flagrant", déplore Mme Vénétitay. "Dans certaines académies, les professeurs ont reçu leurs convocations mais dans d'autres, on leur a dit qu'ils sauraient au dernier moment s'ils étaient convoqués ou non".

Ces rattrapages concernent les candidats qui ont obtenu moins de 10/20 mais au moins 8/20 de moyenne au bac.