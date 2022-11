Retailleau et Pradié appellent à la démission de Perdriau de la mairie de Saint-Étienne

Bruno Retailleau et Aurélien Pradié, candidats à la présidence des Républicains (LR), ont appelé à la démission du maire (ex-LR) de Saint-Étienne Gaël Perdriau, au centre de plusieurs affaires secouant la région.

"J’appelle les élus de la majorité de Saint-Étienne à se désolidariser de Gaël Perdriau en demandant sa démission. Il salit l’honneur de St Étienne, la grandeur du mandat de maire et la politique en général", a écrit M. Retailleau sur Twitter.

"S’il reste un peu d’honneur personnel et politique à Gaël Perdriau, qu’il quitte dans l’heure ses fonctions électives. Ces méthodes inspirent un dégoût et une honte au-delà des limites", a renchéri Aurélien Pradié sur le même réseau social.

"Les mots me manquent pour dénoncer l’ignominie des propos de monsieur Perdriau. Soutien total à Gilles Artigues et à Laurent Wauquiez", a pour sa part écrit Eric Ciotti, également candidat à la présidence de LR, et en déplacement mercredi à Saint-Étienne.

La justice a autorisé mercredi Mediapart à publier une enquête promettant de nouvelles révélations sur Gaël Perdriau, rétractant une première ordonnance empêchant le média en ligne de publier cet article sur le maire de Saint-Étienne, englué dans une affaire de chantage présumé.

Dans la foulée, Mediapart a publié son enquête faisant état de propos calomnieux de M. Perdriau à l'encontre du président LR de la région Auvergne/Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Ce dernier a annoncé attaquer le maire de Saint-Étienne en diffamation.

L'affaire a débuté début août quand Mediapart a publié les confessions de l'ancien compagnon d'un adjoint municipal de droite s'accusant d'avoir piégé le premier adjoint Gilles Artigues en le faisant filmer, en vue de le faire chanter, dans une chambre d'hôtel avec un escort boy.

Selon ses confessions, cette "barbouzerie" avait été organisée à la demande du maire - lequel a toujours démenti toute implication - et rétribuée via des prestations fictives facturées à des associations culturelles financées par la municipalité.

M. Perdriau a été exclu de LR. En octobre, il a annoncé porter plainte contre le parti pour "diffamation" et contre le député LR Eric Ciotti, également candidat à la présidence de LR, pour "injures publiques".