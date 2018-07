Retour périlleux du projet de loi asile-immigration à l'Assemblée sur fond d'affaire Benalla

Les députés doivent reprendre mercredi soir le controversé projet de loi asile-immigration, avec un Gérard Collomb fragilisé sur les bancs et un examen qui pourrait être chahuté par le déroulement de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla.

S'il a reporté à la rentrée la suite de l'examen de la révision constitutionnelle, le gouvernement a maintenu la nouvelle lecture de ce texte jusqu'à vendredi soir, voire pendant le week-end pour la terminer. Son objectif: une adoption définitive le 1er août, dernier jour de la session extraordinaire, au lendemain d'une dernière navette avec le Sénat.

Le projet vise notamment à réduire à six mois, contre onze aujourd'hui, l'instruction de la demande d'asile, pour faciliter à la fois l'expulsion des déboutés et l'accueil des acceptés.

Environ 420 amendements seront examinés à un rythme qui dépendra aussi de celui de la commission des Lois travaillant comme commission d'enquête puisque la séance s'interrompra pendant ses travaux.

La rapporteure LREM Elise Fajgeles juge faisable d'aller au bout du texte, "sauf si l'opposition veut continuer à faire de l'obstruction et en profiter pour interpeller le ministre de l'Intérieur" sur l'affaire Benalla. Pour ne pas exposer Gérard Collomb, une partie de la majorité a plaidé vainement pour un report à la rentrée.

Interrogé sur le sujet par la presse, l'un des porte-parole des "marcheurs", Gilles Le Gendre, a répondu mercredi que "M. Collomb n'(était) pas forcément en première ligne" dans l'affaire Bennalla, qui "se passe très en dessous de M. Collomb". Et de fustiger les élus d'opposition: "ils aimeraient tant que nous arrêtions de travailler".

"Je ne vois pas comment le ministre de l'Intérieur peut être en capacité" de défendre ce texte, a dit à l'AFP Eric Coquerel (LFI), n'excluant pas des "rappels au règlement".

LR, mais aussi la gauche, pourraient aussi protester si la commission des Lois ne parvenait pas à se mettre d'accord dans l'après-midi sur la suite des auditions sur l'affaire Benalla.

- Attention aux "voix dissonantes" -

Sur le fond, cette nouvelle lecture découle de l'échec d'un accord entre députés et sénateurs, la majorité sénatoriale de droite ayant réécrit le projet en le durcissant sur certains points.

Les sénateurs avaient notamment restreint l'aide médicale d'Etat (AME), permettant l'accès aux soins des étrangers sans papiers. Ils étaient également opposés au droit à la réunification familiale pour les mineurs ayant obtenu l'asile ou aux aménagements au délit de solidarité -autant de points qu'ils comptent reprendre à l'Assemblée.

Alors que la première lecture avait été marquée en amont et pendant les débats par une contestation inédite au sein de la majorité (avec au final un vote contre et 14 abstentions), "le climat est plus apaisé chez nous", juge le chef de file des LREM sur ce texte, Florent Boudié.

Grâce au Sénat paradoxalement, les détracteurs du texte dans la majorité ont obtenu satisfaction sur l'une de leurs principales revendications, le maintien du délai d'appel à 30 jours après le rejet d'une demande d'asile, alors que gouvernement souhaitait le réduire à 15 jours.

En outre, le groupe LREM a déposé un amendement pour transposer la décision du Conseil constitutionnel sur "le principe de fraternité", au nom duquel une aide désintéressée à des étrangers ne saurait être passible de poursuites.

Et Emmanuel Macron a mis en garde mardi soir la majorité contre la "cacophonie": "nous nous sommes parfois trompés en pensant qu'émettre une voix dissonante était le signe d'une force" sur des textes "difficiles", "c'est toujours une erreur pour le collectif". "Les tireurs couchés d'un jour finissent abattus avec les autres quand ils décident de tirer sur les camarades", a aussi lancé le président.

Socialistes, communistes et insoumis devraient, eux, continuer à batailler sur l'interdiction de la rétention des familles avec mineurs, que la majorité renvoie à une future proposition de loi, la réduction du délai pour déposer une demande d'asile ou l'allongement de la durée maximale de rétention administrative pour un demandeur débouté avant son éloignement.