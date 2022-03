Retraite à 65 ans: Hidalgo (PS) dénonce une "violence sociale"

La candidate PS à l'élection présidentielle Anne Hidalgo a dénoncé mercredi "une violence sociale" avec la proposition du candidat Emmanuel Macron d'un allongement progressif de l'âge de départ à la retraite à 65 ans.

"Quelqu'un de gauche ne peut pas accepter que l'on fasse cette violence sociale que l'on va faire notamment aux plus fragiles, aux personnes qui ont des emplois difficiles, qui triment toute leur vie et qui vont voir leur âge de la retraite reporté à 65 ans, c'est-à-dire à un moment où il ne leur restera quasiment plus d'espérance de vie", a affirmé Anne Hidalgo sur Europe 1.

La candidate PS veut garantir le maintien de l'âge légal actuel de 62 ans et rétablir, en plus des six existants, les quatre critères de pénibilité supprimés par le président sortant.

Mme Hidalgo a, par ailleurs, estimé que le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, en tête des candidats de gauche dans les sondages, avait fait "une faute politique" en 2017 en refusant de choisir au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

"Il avait cinq ans pour essayer de construire autre chose", a-t-elle souligné. "Qui a empêché les rassemblements de la gauche ? (...) c'est quand même lui et son mouvement".

"Est-ce qu'il y a une possibilité d'imaginer après quelque chose avec Jean-Luc Mélenchon pour reconstruire la gauche ? Non, parce que s'il avait pu le faire, il l'aurait fait", a-t-elle déclaré.

Relancée sur l'hypothèse d'un ralliement au candidat de l'Union populaire, Mme Hidalgo a déclaré que "jamais les dynamiques ne se créent par des ralliements de cette nature". "Les dynamiques se créent par le débat, par le débat citoyen, par la discussion, le rapprochement sur des idées, le respect de ses partenaires", a-t-elle développé.