Retraites: des manifestants toujours déterminés malgré une mobilisation plus difficile

Après six semaines de conflit et au moment où le trafic SNCF revient progressivement à la normale, les syndicats opposés à la réforme des retraites tentent de maintenir la contestation par une nouvelle journée de manifestations jeudi et restent déterminés pour la suite avec un nouveau rendez-vous le 24 janvier.

Cette journée, à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU, CFE-CGC et trois organisations de jeunesse) est la 6e depuis le 5 décembre. Des cortèges ont défilé dans toute la France dans la matinée, avant celui organisé à Paris qui a démarré peu avant 14H00 de Montparnasse vers la Place d'Italie, derrière une banderole "Retraites à points: tous perdants, retraite à 60 ans: tous gagnants!".

Ces syndicats espèrent retrouver une mobilisation conséquente après une journée d'actions locales mardi peu suivie et des journées nationales en recul: le 11, la police avait dénombré 149.000 manifestants après 452.000 le 9 janvier et 805.000 au premier jour le 5 décembre.

"La détermination est toujours aussi grande", a assuré le numéro un de la CGT Philippe Martinez avant le départ de la manifestation parisienne. "Il n'est jamais trop tard pour faire céder un gouvernement".

"Mettons ce projet de loi définitivement de côté, abandonnons-le, revenons à la table des négociations", a renchéri son homologue Yves Veyrier (FO).

"Il n'y a pas l'idée que le gouvernement aurait bougé en quoi que ce soit", a déploré Benoît Teste (FSU), reconnaissant que "la lassitude, c'est le risque de ce mouvement" et estimant qu'"il faut continuer ce travail de conviction de l'opinion".

- "Jusqu'au black-out " -

Mais les premiers chiffres des manifestations de la matinée ne semblaient pas indiquer une remontée de la mobilisation.

A Marseille, 8.000 personnes selon la police (110.000 selon la CGT) se sont rassemblées sur le Vieux-Port. "Aucune négociation, retrait du projet Macron", demandait une banderole de la FSU.

A Toulouse, les manifestants étaient 7.300 selon la préfecture et 80.000 selon la CGT.

A Saint-Nazaire, 1.500 personnes ont défilé selon la police (4.000 selon la CGT), dont beaucoup de militants CGT et de "gilets jaunes". "Nous, on est particulièrement concernés par la question de la pénibilité avec le travail de nuit ou le fait qu'on respire des produits qui ne sont pas très bons", explique Jérémy Colin, 42 ans, opérateur à la raffinerie de Donges et en grève depuis le 5 décembre.

A Bordeaux, "on est prêt à aller très loin, jusqu'au black-out", assure à l'AFP Olivier Delbos, secrétaire général de la CGT à la centrale électrique du Blayais (Gironde).

- "Ports morts" -

Quatre raffineries sur sept "connaissent des difficultés temporaires dans leurs expéditions" mais c'est le cas de seulement deux dépôts de carburant "sur environ 200", et la situation reste "quasi-normale" dans les stations-service, selon le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Dans les transports publics, fers de lance de la mobilisation, la situation s'améliore, avec notamment un trafic "quasi normal" pour les TGV et l'intégralité des lignes de métro ouvertes à Paris, mais le plus souvent de manière partielle. Le taux de grévistes est néanmoins remonté jeudi à 10,1% à la SNCF contre 4,7% mercredi.

Les enseignants étaient largement présents dans les cortèges, malgré un taux de grévistes en baisse à la mi-journée: 6,6% dans le primaire et de 6,83% dans les collèges et lycées, contre respectivement 18,81% et 16,49% jeudi dernier, selon le ministère.

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé jeudi des "augmentations importantes dès 2021" pour les enseignants, notamment des hausses de salaires de 70 à 90 euros net par mois en début de carrière.

Pour relancer le mouvement, la CGT a aussi lancé dans la bataille les dockers avec une opération "ports morts" dans les sept grands ports maritimes français.

De leur côté, les avocats, très présents dans les manifestations, ont obtenu le maintien d'"une caisse propre à leur profession" mais le Conseil national des barreaux n'en est pas satisfait.

- "Leurre" -

Si la mobilisation baisse, elle reste en tout cas soutenue majoritairement par l'opinion publique, selon plusieurs sondages.

L'exécutif a pourtant répondu à la demande des syndicats réformistes (CFDT, Unsa et CFTC) en acceptant de supprimer l'instauration progressive à partir de 2022 d'un âge pivot assorti d'un bonus-malus. Et une "conférence de financement" sera chargée d'ici à fin avril de trouver les moyens de garantir l'équilibre financier en 2027.

Mais le compromis proposé est un "leurre" pour les syndicats hostiles à la réforme qui ont annoncé de nouvelles mobilisations les 22, 23 et surtout 24 janvier, avec une 7e journée d'action nationale à l'occasion de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres.

Les relations se crispent également entre syndicats. Du fait des règles de représentativité retenues par le gouvernement, Solidaires et FSU dénoncent le fait qu'ils ne pourront participer à la conférence du financement contrairement à l'Unsa, favorable à la réforme.

