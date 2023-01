Retraites: le patron du PCF exhorte "un million" de Français "à déferler dans la rue" le 19 janvier

Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a exhorté samedi "un million" de Français "à déferler dans la rue" le 19 janvier, première journée de mobilisation syndicale et politique contre la réforme des retraites.

"Public, privé, jeunes, retraités, nous devons tous sortir massivement (...) Soyons 1 million à déferler dans la rue. Il n’y a que ce rendez-vous qui compte", a déclaré Fabien Roussel dans le Journal du dimanche.

En meeting à Toulouse, la députée LFI Clémentine Autain a aussi estimé que le 19 janvier, il faut "mettre le paquet". "C’est à ce moment-là qu’on établit le rapport de force".

"Plus on part haut, plus évidemment la montée en puissance va être forte", a-t-elle insisté auprès de l'AFP.

Le patron de la CGT Philippe Martinez espère aussi "des millions" de Français mobilisés le 19 janvier.

Fabien Roussel a de nouveau proposé de soumettre la réforme des retraites à un référendum plutôt qu’à un vote au Parlement. "Nous voulons un vrai débat sur une réforme progressiste des retraites. Le peuple doit y être pleinement associé."

"Un référendum, c’est six mois de campagne. Quoi de plus démocratique que d’engager un débat dans les usines, les facs, les médias, projet contre projet?", a souligné le député.

Le projet du gouvernement vise à reporter progressivement à 64 ans l'âge de départ à la retraite, au lieu de 62 ans actuellement, tout en accélérant l'allongement de la durée de cotisation.

Les principaux syndicats, unanimement opposés à cette réforme, se mobiliseront jeudi prochain pour une première journée de grève et de manifestations. L'ensemble de la gauche a appelé à rejoindre la contestation.

Ces dernières semaines, "Emmanuel Macron a organisé un simulacre de concertation: les changements apportés au projet initial n’enlèvent rien à sa brutalité pour des millions de salariés. C’est lui qui fait le choix des armes", a déploré Fabien Roussel.