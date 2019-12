Retraites: les discussions patinent, nouvelle journée d'action le 9 janvier

Les discussions sur la réforme des retraites n'ont pas permis de sortir de l'impasse jeudi, à l'issue d'une réunion à Matignon qui a débouché sur l'annonce d'une nouvelle journée d'action le 9 janvier, prolongeant le conflit social au-delà de la période des fêtes malgré la fin de l'unité syndicale à la SNCF.

"Le Premier ministre est attaché à l'équilibre du système" de retraites, "de ce point de vue-là il n'y a pas eu de nouveauté", a regretté à sa sortie le dirigeant de la CGT, Philippe Martinez. "La CGT évidemment ne partage pas ce projet, donc au nom de l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU), je peux vous annoncer qu'une prochaine journée interprofessionnelle d'action aura lieu le 9 janvier prochain", a-t-il ajouté.

Laurent Berger, le patron de la CFDT qui est, elle, favorable à un système universel par points, a "senti une ouverture" de la part d'Edouard Philippe, mais a constaté la persistance d'"un point dur": "la recherche de l'équilibre à court terme" à travers un âge pivot à 64 ans assorti d'un bonus-malus pour inciter à travailler plus longtemps, auquel son syndicat est fermement opposé.

Il a évoqué de nouvelles réunions début janvier avec le gouvernement et précisé qu'il n'appelait pas à la journée de mobilisation interprofessionnelle du 9.

Ces réunions auront lieu "dans les premiers jours de janvier", a confirmé Edouard Philippe dans une allocution aux côtés de la ministre des Solidarités, Agnès Buzyn, et du nouveau secrétaire d'Etat aux Retraites, Laurent Pietraszewski.

Le Premier ministre a noté que "les discussions de ces derniers jours ont permis des avancées concrètes" et affirmé qu'il y avait des "marges de manoeuvre" sur l'âge d'équilibre.

Par ailleurs, "plusieurs organisations syndicales ont demandé l'ouverture de la retraite progressive à la fonction publique, en particulier aux enseignants et aux personnels hospitaliers, idée à laquelle je souscris totalement", a déclaré le chef du gouvernement, précisant qu'une concertation à ce sujet débuterait en janvier "pour aboutir rapidement".

Des "avancées", selon M. Philippe, qui "doivent permettre une reprise du travail dans les entreprises de transport public". Il en a appelé "à la responsabilité de chacun pour permettre aux millions de Français qui le souhaitent de rejoindre leurs familles en cette fin d'année", après deux semaines de grève à la SNCF et la RATP.

Il s'est vu opposer une fin de non recevoir de la CGT-Cheminots, premier syndicat à la SNCF. "La grève continue", a annoncé à l'AFP son secrétaire général, Laurent Brun, avec "deux actions" programmées: "le Noël des grévistes et des rassemblements le 28 décembre".

Mais l'unité syndicale a vécu à la SNCF: l'Unsa ferroviaire, deuxième syndicat, a appelé à une "pause pour les vacances scolaires" après avoir "constaté une position d'ouverture de la part du gouvernement".

SUD-Rail (3e), a prévu de son côté d'"entretenir le mouvement", selon son secrétaire fédéral Erik Meyer.

- Coupures d'électricité -

Dans la foulée de sa rencontre avec les partenaires sociaux, Edouard Philippe a reçu jeudi soir les patrons de la SNCF et de la RATP, Jean-Pierre Farandou et Catherine Guillouard.

Plus tôt dans l'après-midi, le Premier ministre et Emmanuel Macron s'étaient "rencontrés durant une heure à l'Élysée" et "accordés sur les orientations prises", a indiqué l'Elysée. Emmanuel Macron avait fait savoir qu'il était "disposé" à "améliorer" le projet, qui doit être transmis au Conseil d'État avant Noël et présenté en Conseil des ministres le 22 janvier.

Pour la journée de vendredi, 16e jour de grève, la situation dans les transports devrait s'améliorer par rapport aux jours précédents avec la moitié des TGV et un Transilien sur quatre "en moyenne" en circulation. Petit mieux aussi pour les usagers de la RATP avec 6 lignes de métro fermées mais une "amélioration globale", a annoncé la direction de la régie.

Après la journée interprofessionnelle du 17, plusieurs cortèges avaient à nouveau été organisés jeudi dans toute la France. A Rouen, 1.100 personnes selon la police, 3.000 pour la CGT ont défilé. "On ne veut pas être esclave. On ne négociera pas sur le poids des chaînes et du boulet. Il n'y aura pas de trêve ! On lâchera rien !", a déclaré Fabrice Lerestif, secrétaire FO 35, au départ de la manifestation rennaise, qui a réuni 1.300 à 2.000 personnes selon les sources. Un millier de personnes ont défilé à Marseille, selon la préfecture de police.

A Paris, plusieurs centaines de personnes (1.300 selon la préfecture de police) ont défilé dans le calme entre la gare de Lyon et la gare de l'Est, a constaté un journaliste de l'AFP.

La journée a aussi été marquée par des coupures d'électricité en série. Le gestionnaire du réseau de distribution Enedis a dénoncé des "actes de malveillance", qui ont affecté jusqu'à 18.000 foyers dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. D'autres coupures d'électricité ont été relevées, notamment dans le centre commercial de Plan de Campagne, près de Marseille. Ce type d'action, qu'Edouard Philippe a condamné "avec la plus grande fermeté", s'est multiplié ces derniers jours, et certaines ont été revendiquées par la CGT.

Certains secteurs d'activités commençaient à souffrir de la grève, notamment le commerce parisien avec des baisses de chiffre d'affaire de 25% à 30% la semaine dernière, selon Procos, la fédération du commerce spécialisé.

Plus de six Français sur dix (61%) n'approuvent pas la création d'un âge d'équilibre à 64 ans, selon un sondage Ifop pour CNews et Sud Radio publié jeudi.

"Le Premier ministre refuse d'entendre la colère du pays. Il s'acharne et s'entête à bloquer le pays", a réagi sur Twitter Fabien Roussel (PCF). Jean-Luc Mélenchon a fustigé "la stratégie du pourrissement" du Premier ministre. "Il ne lâche rien, le pays non plus", a-t-il tweeté.

burs-cel/bfa/dlm