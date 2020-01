Retraites: Marine Le Pen appelle à poursuivre la contestation de la réforme

Marine Le Pen, pour qui les syndicats réformistes comme la CFDT sont "les idiots utiles du macronisme", a appelé mardi à poursuivre la contestation du projet du gouvernement.

"Je n'ai pas à demander l'arrêt de la grève. Ce que je demande, c'est de continuer la contestation contre cette réforme des retraites", a déclaré sur BFMTV et RMC la présidente du Rassemblement national, qui réclame le retrait du projet.

"L'âge pivot est quelque chose qui a été rajouté en plus, en réalité dans l'objectif de le retirer, mais tout le reste, tout ce qui est scandaleux dans cette réforme des retraites, persiste", a estimé la dirigeante d'extrême droite.

Pour elle, les syndicats réformistes comme la CFDT ou l'Unsa, qui ont obtenu un retrait provisoire de l'âge pivot, sont complices d'une "manipulation" et "sont les idiots utiles du macronisme". "Ils devront en répondre auprès de leur base qui n'est probablement pas dupe", a déclaré dans un entretien au Parisien daté de mardi la cheffe du RN.

Le chef de file des députés LREM, Gilles Le Gendre, lui a répondu mardi sur France 2 qu'elle était "constamment dans le fantasme" et qu'"elle voudrait peindre la réalité comme elle la souhaite, c'est-à-dire dire conflictuelle, antagonisée, et surtout que rien ne change".

L'eurodéputée de la France insoumise Manon Aubry a elle aussi affirmé lundi sur BFMTV que "la CFDT joue le rôle de l'idiot utile, comme ils se sont faits avoir au moment de l'assurance chômage".

Pour Marine Le Pen, "la question reste entière: cette réforme des retraites est une réforme budgétaire. Elle vise à obtenir une baisse des pensions, capter les réserves et baisser les cotisations pour l'Etat-employeur. Le tout est d'une opacité totale".

La cheffe du RN, qui a lancé son parti dimanche dans la dernière ligne droite des élections municipales, a suggéré à nouveau sur BFMTV d'organiser un référendum qui serait "le meilleur moyen de faire arrêter la grève".

La contestation "aujourd'hui ce n'est pas seulement les cheminots de la CGT", conduite par Philippe Martinez qui est "souvent imbuvable", "odieux" et "sectaire", a estimé Marine Le Pen. "Cela fait 13 mois que la France est à feu et à sang. Il y a un an c'était les +gilets jaunes+", a-t-elle dit en dénonçant "le cynisme" et "l'amateurisme" du gouvernement.