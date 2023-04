Retraites: Mélenchon réclame une meilleure "coordination" avec les syndicats

Le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a réclamé dimanche une meilleure "coordination" entre partis politiques et syndicats pour "jeter toutes nos forces" dans la bataille contre la réforme des retraites, s'adressant à la toute nouvelle secrétaire générale de la CGT Sophie Binet.

"J'aimerais qu'on ait des relations plus décontractées" avec Sophie Binet qu'avec son prédécesseur Philippe Martinez, qui "on ne sait pas pourquoi, un jour, s'est pris d'humeur contre nous (LFI) et ne nous a plus lâchés", a affirmé Jean-Luc Mélenchon sur France 3.

Le fondateur de La France insoumise était interrogé sur les différences de stratégie entre les partis politiques et l'intersyndicale, qui contrairement à LFI, aux communistes ou aux Verts, a accepté de se rendre à Matignon mercredi rencontrer Elisabeth Borne.

Dans cette mobilisation, "ce qui est certainement un problème, c'est que depuis le début, à l'instigation de M. Martinez, il a été décrété que les syndicats géraient ce mouvement d'un bout à l'autre et que les politiques n'avaient qu'à se tenir tranquilles", a regretté Jean-Luc Mélenchon.

"Je plaide depuis le début pour qu'il y ait en quelque sorte une coordination, je continue à le demander aujourd'hui", par exemple "quelque chose qui s'appellerait comité de lutte contre la réforme des retraites", a demandé l'ex-candidat à la présidentielle.

"Nous en sommes, si l'on compte la journée du 8 mars, à la 11e manifestation" jeudi prochain. "Il y a des gens qui (...) ont des dizaines de jours de grève dans les bottes. Ils ont le droit moral de nous demander de faire un effort de plus dans le combat", a-t-il souligné.

"C'est pour ça que je me permettais de suggérer que ce soit une journée de grève générale le 6 avril de manière à ce qu'on jette toutes nos forces dans la bataille, mais ce n'est pas moi qui peux donner une consigne pareille", a-t-il reconnu.