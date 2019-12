Retraites: trafic SNCF et RATP de nouveau "très perturbé" mardi par la grève

Le trafic sur les réseaux de la SNCF et de la RATP sera de nouveau "très perturbé" mardi, au 13e jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, ont annoncé les deux groupes de transports publics.

La SNCF prévoit un TGV sur quatre en circulation et un Transilien (RER SNCF, trains de la banlieue parisienne) sur cinq "en moyenne" pour cette troisième journée nationale interprofessionnelle de protestation contre ce projet gouvernemental.

Il y aura trois liaisons TER sur dix, "essentiellement" assurées par autocars. Seulement 5% des trains Intercités circuleront. Le trafic international sera "perturbé".

"Pour la période des vacances de fin d'année, les clients seront informés demain mardi 17 décembre dans la journée des circulations garanties les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 décembre, et à partir du jeudi 19 décembre pour les journées des 23, 24, 25 et 26 décembre", précise la SNCF dans son communiqué.

A la RATP, huit lignes de métro seront fermées: les lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12 et 13.

Les lignes de métro automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, comme la ligne Orlyval qui dessert l'aéroport d'Orly.

Le trafic sur les lignes de métro 4, 7, 8 et 9 sera assuré partiellement aux heures de pointe (06H30-09H00, 16H30-19H30), tandis que la ligne 11 sera ouverte en partie "pour la pointe du matin" et la ligne 3 partiellement "pour la pointe du soir".

Côté bus et tramways, le trafic sera "perturbé", avec un bus sur trois "en moyenne" toute la journée et des circulations variant d'une ligne de tramway à l'autre.

Sur les lignes des RER A et B, exploitées en commun par la SNCF et la RATP, il y aura un RER A sur deux "uniquement" aux heures de pointe" (06H30/09H30, 16H30/19H30).

Pour le RER B, l'interconnexion restera "suspendue" à la gare du Nord. Il y aura un train sur trois "en moyenne" toute la journée sur la portion nord exploitée par la SNCF, tandis que sur la portion sud gérée par la RATP, il est prévu un train sur trois seulement aux heures de pointe, selon les deux groupes.

La RATP prévient déjà qu'"en l'état des prévisions connues", le trafic "devrait rester très perturbé" mercredi.