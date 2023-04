Retraites: violents heurts à Nantes entre manifestants et forces de l'ordre

La manifestation contre la réforme des retraites a rassemblé entre 15.000 personnes, selon la police, et 50.000 personnes, selon les syndicats, à Nantes où de violents heurts ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre.

Pendant plus de trois heures, des heurts ont eu lieu entre des manifestants jetant des projectiles et commettant des dégradations, et les forces de l'ordre mobilisées en nombre, qui ont tiré des gaz lacrymogènes, a constaté l'AFP.

Selon la préfecture de Loire-Atlantique, 23 personnes ont été interpellées à Nantes, et neuf à Saint-Nazaire, où la manifestation a rassemblé entre 10.000 (chiffre syndicats) et 7.000 personnes (chiffre police).

A Nantes, des manifestants ont tagué sur les murs "gloire à la rue" et "vive les éboueurs", allumés plusieurs feux, et dégradé des panneaux publicitaires, une borne de vélos en libre-service, un arrêt de bus, la barrière d'un parking payant ou encore un feu tricolore, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La manifestation a été particulièrement tendue en fin de parcours, sur le quai de la Fosse en bord de Loire, où des manifestants ont déterré puis lancé des pavés pris sur les voies du tramway, et la police a répondu par d'importants tirs de gaz lacrymogènes.

A Rennes, "quelque 1.800 jeunes positionnés en tête du cortège, s'en sont désolidarisés pour se diriger vers l’hypercentre ", a indiqué la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Leur parcours a été "émaillé d'exactions" jusqu'à 16H45, avec notamment le "pillage" d'un magasin U Express dans le centre-ville, "l'édification de barricades" ou encore la "détérioration volontaire de la chaussée".

"Pour contenir ces troubles à l’ordre public, les forces de l’ordre ont dû faire usage de moyens lacrymogènes et d’engins lanceurs d’eau", a fait savoir la préfecture.

Les sapeurs-pompiers ont éteint huit feux d'ampleur et cinq personnes ont été interpellées, d'après la même source. Le cortège principal de la manifestation avait réuni entre 8.500 personnes (préfecture) et 20.000 (syndicats).

A Brest, le cortège a attiré entre 10.000 manifestants (police) et 18.000 (syndicats).