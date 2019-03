Retraites: Woerth favorable à l'allongement à 65 ans

Éric Woerth, président LR de la commission des finances à l'Assemblée, s'est dit lundi favorable au report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans, et de sa réévaluation "automatique".

"Moi, je suis favorable à ce qu'on repousse l'âge de la retraite de façon non politique et non polémique. La retraite, c'est le rapport entre le travail, la vie et la mort. Il est naturel qu'à partir du moment où on vit plus longtemps...", a expliqué l'ancien ministre du Budget de Nicolas Sarkozy dans l'émission Audition publique sur LCP et Public Sénat, en partenariat avec l'AFP et Le Figaro, en adhérant à l'idée d'une retraite à "65 ans".

"Il faut que le temps que vous passez à la retraite et le temps que vous avez passé au travail soit suffisamment équilibré pour que les générations qui travaillent puissent vous payer votre retraite: vos enfants ne peuvent pas à la fois payer vos dettes, vos retraites et tout cela", a-t-il ajouté.

Mais, a ajouté M. Woerth, "une réforme des retraites, elle doit être aujourd'hui quasiment automatique".

"Ça doit être un sujet gérée uniquement en fonction de la durée de l'âge et probablement de la pénibilité des métiers - mais pas la pénibilité à la manière socialiste qui était une sorte d'usine à gaz terrible -, la pénibilité ressentie réellement au travail à un moment donné et justifiée par la médecine du travail", a-t-il développé.