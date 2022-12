Rétrospective 2022: Léon Marchand dans une nouvelle dimension

Grand espoir de la natation en début d'année, le Français Léon Marchand est entré dans une autre dimension en 2022 en remportant trois médailles dont deux titres aux Championnats du monde de Budapest. A 20 ans, il prend date pour les JO-2024 à domicile.

Fin juin, dans la Duna Arena de la capitale hongroise, Léon Marchand a vécu une semaine de rêve: un sacre dès le premier jour de compétition sur 400 m quatre nages, une médaille d'argent en 200 m papillon trois jours plus tard, puis un nouveau titre sur 200 m quatre nages.

"Depuis samedi, je me réveille, je suis au paradis. Je suis trop content d'être là", avait-il résumé après son troisième podium, ponctuant comme toujours ses propos d'un petit rire jovial.

Il devenait à cette occasion seulement le troisième nageur français à décrocher deux titres individuels mondiaux la même année après Laure Manaudou à Melbourne (2007) et son frère Florent Manaudou (2015) à Kazan.

- Phelps: "Il me fait penser à moi" -

Marchand, dont le père, la mère et l'oncle ont tous participé aux JO, s'est révélé aux Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2021 avec sa sixième place en finale du 400 m quatre nages à seulement 19 ans. Il a quitté Toulouse dans la foulée pour atterrir à Phoenix aux Etats-Unis, où il s'entraîne depuis sous la direction de Bob Bowman, l’emblématique coach de Michael Phelps.

"Léon est à surveiller", a d'ailleurs estimé la légende de la natation avec ses 23 titres olympiques. "C'est un jeune qui a vraiment faim, il veut être le meilleur, battre des records du monde..."

"C'est un très bon nageur. Il me fait beaucoup penser à moi, avec son esprit compétitif. C'est une question de tempo, de mouvement de nage. Il est avec un excellent entraîneur, Bob, qui m'a entraîné toute ma carrière, donc il est entre de bonnes mains", a-t-il poursuivi.

"J'ai hâte de voir non seulement ce qu'il fera aux Championnats du monde l'année prochaine, mais aussi ce qu'il fera à Paris (aux Jeux olympiques)."

En 2024, il devrait être l'une des vedettes du bassin de la Défense Arena, aux côtés des autres représentants de la nouvelle garde de la natation mondiale, le prodige roumain David Popovici, 18 ans et nouveau détenteur du record du monde du 100 m nage libre, ou le Hongrois Kristof Milak, roi du papillon à 22 ans.

- "Etre bon au moment présent" -

"On a mis pas mal de choses en place pour Paris parce qu'on sait que ça va être le moment où il y aura le plus d'attentes et de pression", a expliqué Marchand.

"Le plus important, c'est les JO. Donc on met en place des choses qui me permettent d'être bon au moment présent, c'est-à-dire en finale aux Jeux à Paris."

Dans son sillage, il pourrait emmener avec lui plusieurs aspirants à un podium. Après plusieurs années maussades, la natation française a en effet connu un renouveau en allant chercher huit médailles aux Mondiaux de Budapest, alors que seul Florent Manaudou avait réussi à se hisser sur un podium aux JO de Tokyo.

"J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'assez spécial dans cette équipe", a reconnu Marchand.

Son sourire communicatif et ses performances font de lui un leader par l'exemple pour tout l'effectif. "Il nous inspire énormément", a salué Marie Wattel, vice-championne du monde du 100 m papillon. "Il nous inspire à casser toutes les barrières: les barrières mentales, les records."

Outre Wattel, le spécialiste du crawl Maxime Grousset ou les dossistes Yohann Ndoye-Brouard et Analia Pigrée espèrent monter en puissance et profiter de la vague Marchand.