Réunion des huit leaders syndicaux et patronaux mercredi à Paris

Leaders syndicaux et patronaux vont se rencontrer mercredi prochain à Paris notamment pour voir si les partenaires sociaux sont prêts à "refonder les bases du paritarisme" et à caler un "agenda social", a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

Cette initiative, lancée par la CPME, "part du constat que les corps intermédiaires sont considérés comme une sorte de faire-valoir" par le gouvernement et non "comme des partenaires incontournables", selon une source proche du patronat, confirmant des informations de presse.

"C'est un acte majeur. En soi, c'est déjà un succès", a déclaré à l'AFP le secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau, soulignant qu'il est "exceptionnel que tous les numéros un se réunissent tous ensemble".

Selon le leader de FO, l'étape suivante sera que "l'exécutif ou le gouvernement nous réunisse tous ensemble" pour évoquer les réformes et le calendrier social.

"L'idée c'est de se voir, de se fixer des priorités", "quelques points importants de négociation pour l'ensemble des salariés", a déclaré le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, sur l'antenne de Radio Classique.

"Remettre au centre l'idée que la négociation professionnelle, ça a un sens et que des droits pour tout le monde, ça a aussi un sens", a-t-il ajouté.

La réunion, qui rassemblera les dirigeants patronaux (Medef, CPME et U2P) et syndicaux (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC), doit se tenir à partir de 08H00 en terrain neutre, au Cese (Conseil économique, social et environnemental) à Paris.