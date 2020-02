Ricardinho à l'AFP: "Je peux aider le futsal français à se développer"

"Je peux aider le futsal et les joueurs français à se développer, à leur donner plus de visibilité", a déclaré à l'AFP Ricardinho, star mondiale de la discipline qui vient de signer un contrat de trois ans avec le club français ACCS Paris 92.

L'arrivée du Portugais (34 ans), élu à six reprises meilleur joueur du monde de futsal, a déjà provoqué ses premiers effets: du monde dans la salle d'Asnières-sur-Seine avant même sa venue, et un accord à venir entre les Fédérations française et portugaise pour diffuser ses matches dans son pays, révèle-t-il dans un entretien.

Q: Pourquoi avoir quitté Madrid, la référence en Europe, pour rejoindre un championnat encore amateur ?

R: "C'était une question de nécessité. J'ai toujours dit qu'un joueur ne devait pas passer toute sa vie dans le même club car la motivation peut se perdre au fil du temps. Je voulais redonner au futsal ce qu'il m'a donné, et pour cela, un départ en France était une opportunité unique: je peux aider le futsal et les joueurs français à se développer, à leur donner plus de visibilité. Mais nous aurons besoin de l'aide des autres clubs et de la Fédération française (FFF), pour tendre réellement vers le professionnalisme, via par exemple des contrats pros pour les joueurs."

Q: Comment le "Cristiano Ronaldo du futsal" a-t-il pu se laisser séduire par un club encore en 3e division il y a 3 ans ?

R: "Je comprends ces interrogations. J'ai eu de nombreuses offres, de la Russie au Portugal, mais avant d'accepter l'offre d'ACCS, je me suis dit: +Pourquoi pas ?+ Neymar est bien parti du Barça pour aller au PSG. Il a cru au projet parisien, comme moi je crois au projet d'ACCS. Je suis convaincu qu'il va continuer à être grand: on va attirer encore plus de joueurs, de fans, de diffuseurs, de sponsors, et mettre le nom d'ACCS dans la bouche des gens dans le monde entier. Demain, tout le monde va regarder le championnat de France."

Q: Avez-vous augmenté votre salaire pour rejoindre le club ?

R: "Non, c'était impossible d'augmenter mon salaire actuel. J'ai fait un effort financier pour venir mais les gens doivent savoir que club a fait un effort encore plus grand (estimé à plus de 50.000 euros mensuels, NDLR), non seulement pour me faire signer, mais pour développer toute l'équipe."

Q: Au-delà de l'aspect financier, quels sont les arguments qui vous ont convaincu ?

R: "Il y a une chose que j'aime, c'est aider. Faire progresser autrui, rendre ceux qui ont envie d'apprendre encore meilleurs. Les dirigeants d'ACCS m'ont dit qu'ils avaient besoin de mon aide pour que le grand public sache que le futsal existe en France. Si la FFF a commencé à appuyer la sélection, il fallait passer à la vitesse supérieur au niveau des clubs."

Q: L'objectif sportif, c'est aussi de ramener la Ligue des champions à Paris ?

R: "Nous avons tous envie de rejoindre, en premier lieu, le +Final Four+ (demi-finales, NDLR). Ce serait déjà un pas de géant. C'est un chemin très long mais on se donne trois ans pour se hisser sur le toit de l'Europe."

Q: Pensez-vous qu'ACCS peut réussir cet objectif avant le PSG en football ?

R: "Je pense que c'est fort possible. J'en rêve vraiment."

Q: La perspective de vivre en France, à Paris, cela a aussi joué dans votre venue ?

R: "Demandez-lui (en désignant son épouse présente pendant l'entretien, NDLR)! A Paris, il y a toutes les grandes marques de mode, l'art de vivre... C'est aussi une autre langue à apprendre, ce que j'aime beaucoup. Durant mes expériences à l'étranger, j'ai appris un peu de japonais, l'espagnol. Aujourd'hui, je vais essayer d'apprendre le français même si ce sera un peu difficile (rires)."

Q: Que pensez-vous du potentiel du futsal français au regard du nombre de talents qui inondent le foot traditionnel ?

R: "Sur le peu de matches que j'ai vu, il y a vraiment beaucoups de talents. Nelson (21 ans, international français) par exemple, c'est le Mbappé du futsal. La même chose s'est passée au Portugal. On avait des +joueurs de rue+ excellents dans les un contre un, mais ils n'étaient pas utilisés. On n'en a longtemps pas profité car seul le foot traditionnel comptait. Et puis, on a commencé à valoriser, aider ces talents à devenir meilleurs. Ici, le problème n'est pas un manque de talents mais un manque de culture sportive et professionnelle."

Propos recueillis par Yassine KHIRI.