Risque d'amendes pour les groupes n'achetant pas assez d'huile de palme "durable"

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé affiche fièrement son adhésion aux principes de protection de l'environnement, affirmant que 56% de l'huile de palme utilisée dans ses produits vendus en Europe proviennent d'une production certifiée "durable".

Mais en Chine, où les consommateurs sont souvent moins regardant, les produits Nestlé ne contiennent pas le moindre gramme d'huile de palme durable, selon les chiffres de la société fournis à la Table ronde sur l'huile de palme durable (Roundtable on Sustainable Palm Oil - RSPO), une association établie en 2004 pour garantir des normes internationales pour la production d'huile de palme durable.

Pour faire pression sur les géants de l'agroalimentaire, qui utilisent l'huile de palme dans près de 80% de leurs produits, la RSPO vient de décider de mettre à l'amende les acheteurs s'ils n'augmentent pas leurs achats d'huile de palme durable d'au moins 15% par an.

Nestlé, la première entreprise agroalimentaire au monde, a affirmé que 100% de l'huile de palme qu'elle utilise sera certifiée "durable" dès 2023.

Les organisations environnementales ont accueilli avec satisfaction cette décision de la RSPO, basée à Kuala Lumpur, et qui regroupe quelque 4.000 adhérents, pour la plupart producteurs et utilisateurs d'huile de palme.

L'appartenance à la RSPO est volontaire, mais dans un monde où le consommateur s'inquiète de plus en plus de l'origine des produits achetés et se montre soucieux d'une production respectueuse de l'environnement, le certificat de bonne conduite délivrée par l'association est un argument marketing de poids.

Nestlé, l'an dernier, s'est retrouvé exclu du club pendant quelques semaines pour avoir enfreint les règles. Et la multinationale est très vite rentrée dans les rangs de peur de se voir mise à l'index par les consommateurs.

Les nouvelles règles devraient encourager une montée en production d'huile de palme durable, c'est-à-dire sans recours à la déforestation et à la destruction de son écosystème.

- "Espoir de changement" -

Les organisations environnementales s'inquiètent toutefois du fait que les bonnes intentions de la RSPO pourraient s'avérer sans réels effets par manque de contrôles sur les statistiques fournies par les adhérents à la Table ronde.

"Je suis optimiste, mais je ne suis pas totalement convaincue" que les nouvelles mesures produisent l'effet désiré, a avancé Annisa Rahmawati, une responsable de l'organisation écologiste Greenpeace qui lutte pour la préservation des forêts.

Pour le moment, 19% de l'huile de palme produite au niveau mondial -- notamment en Indonésie et en Malaisie -- bénéficie du certificat d'origine durable attribué par la RSPO.

Les géants de l'agroalimentaire rechignent souvent, selon les spécialistes, à accroître leurs achats d'huile de palme durable.

"La production d'huile de palme certifiée par la RSPO est depuis bien des années supérieure à la demande", souligne Carl Bek-Nielsen, directeur de United Plantations Plantations, un producteur d'huile de palme en Malaisie. "Mais on a maintenant bon espoir d'un changement," a-t-il ajouté.

Le géant agroalimentaire Unilever s'est félicité des nouvelles règles mises en place par la RSPO. "Notre ambition est de faire de l'huile de palme durable un produit banalisé," affirme la compagnie.

Il revient à la RSPO de s'assurer que la bonne conduite des producteurs.

"Cela ne sert à rien d'avoir de plus en plus d'achats d'huile de palme certifié si les sociétés qui la produisent ne respectent pas les règles", selon un responsable de l'Agence d'enquête environnementale (EIA), une ONG basée à Londres et Washington qui enquête sur les scandales écologiques et qui a publié des rapports critiques de la gestion de la RSPO.