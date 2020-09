Roland-Garros: Bianca Andreescu forfait

La Canadienne Bianca Andreescu, 7e mondiale, qui avait renoncé à défendre son titre à l'US Open, a officialisé mardi son forfait pour Roland-Garros, qui débute dimanche, en raison d'une blessure persistante.

"J'ai dû me résoudre à prendre la difficile décision de ne pas prendre part aux tournois sur terre battue cette année et renoncer à disputer le reste de la saison pour me concentrer sur ma santé et ma reprise d'entrainement", a expliqué la joueuse de 20 ans sur son compte Twitter.

"J'ai beaucoup de choses qui m'attendent en 2021, y compris les Jeux olympiques. Je veux donc prendre ce temps pour me concentrer sur ma récupération et mon jeu afin de revenir plus forte et meilleure que jamais", a ajouté la gagnante de l'US Open 2019.

Andreescu n'a plus joué en compétition depuis le tournoi de Shenzen en octobre 2019, dont elle s'était retirée en raison d'une blessure au genou. Une nouvelle blessure, survenue au printemps, l'avait ensuite contrainte à différer son retour.

Alors qu'elle avait initialement annoncé sa participation à l'US Open, elle a finalement fait marche arrière, arguant que le contexte de la pandémie ne lui avait pas permis de suffisamment se préparer.

Son forfait pour le Grand Chelem parisien s'ajoute à ceux déjà annoncé de la Japonaise Naomi Osaka, lauréate du dernier US Open, et à celui de Roger Federer, 4e mondiale, tous les deux en raison de blessures. La tenante du titre à Roland Garros, Ashleigh Barty a elle renoncé à venir défendre son titre en raison de l'épidémie de coronavirus.