Roland-Garros: Caroline Garcia, dernière Française en lice, éliminée

Caroline Garcia, la dernière chance française à Roland-Garros, s'est inclinée lors des huitièmes de finale face à l'ancienne N.1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber (aujourd'hui 12e) en deux sets (6-2, 6-3) lundi.

La Lyonnaise de 24 ans, quart-de-finaliste l'an passé et 7e mondiale, n'a jamais trouvé son rythme de croisière dans cette partie bouclée en seulement 1h07, malgré un léger sursaut sur la fin. Kerber affrontera l'actuelle N.1 mondiale, la Roumaine Simona Halep pour une place dans le dernier carré.

Le bilan de la N.1 française face à Kerber n'incitait pas à l'optimisme: quatre défaites pour seulement deux victoires. Et encore... Lors de son premier succès face à l'Allemande, en 2014 sur la terre battue madrilène, cette dernière avait dû abandonner (6-3, 2-0).

Kerber n'a certes plus montré son meilleur visage, aperçue en 2016, lorsqu'elle avait détrôné Serena Williams de la première place mondiale après avoir remporté notamment ses deux titres du Grand Chelem (Open d'Australie, US Open) et atteint la finale de Wimbledon.

Mais à Roland-Garros, un tournoi qui lui réussit peu, l'Allemande de 30 ans avait franchi les trois premiers tours sans perdre un set. Elle avait notamment écarté au 3e tour une spécialiste de la terre battue, la Néerlandaise Kiki Bertens, finaliste à Madrid.

Profitant des nombreuses fautes directes de Garcia (36), Kerber a fait défiler les jeux en sa faveur. La N.1 Française a retardé l'échéance en sauvant quatre balles de match sur son propre service à 5-1.

Mais après un break décroché, son premier de la partie (5-3), elle a craqué sur sa dernière mise en jeu, expédiant un coup droit loin des limites du court.