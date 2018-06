Roland-Garros: Del Potro en quarts pour la première fois depuis 2012

L'Argentin Juan Martin Del Potro, N.6 mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros pour la première fois depuis 2012 en maîtrisant l'Américain John Isner (N.10) en trois sets (6-4, 6-4, 6-4) lundi.

Del Potro (29 ans), dont la participation au tournoi parisien était incertaine jusqu'au dernier moment, la faute à une blessure aux adducteurs, a impressionné en breakant le géant américain (2,08 m) au service réputé imprenable, à trois reprises, une fois par set.

"J'ai trouvé la bonne position sur le court pour retourner son service, ni trop loin, ni trop près. J'ai lu son service un peu mieux que d'autres joueurs et j'ai saisi les opportunités que je me suis créées", a expliqué le vainqueur de l'US Open 2009, dont le meilleur résultat à Paris est une demi-finale la même année.

Lui n'a eu que deux balles de break à sauver et a rendu une copie très propre (25 coups gagnants pour 14 fautes directes).

En quarts de finale, Del Potro affrontera le N.4 mondial Marin Cilic, tombeur de l'Italien Fabio Fognini (18e) en cinq sets.

Il y a un an, il s'était arrêté au troisième tour à Roland-Garros. Entre 2013 et 2016, on n'avait pas vu sur la terre battue parisienne le grand Argentin (1,98 m), à la carrière largement hachée par les blessures aux poignets.