Roland-Garros: Djokovic pour rejoindre Federer et Nadal dans le dernier carré

On reprend les mêmes. Après la journée sans matches mercredi en raison de la pluie, Novak Djokovic affronte jeudi Alexander Zverev, revenu à un haut niveau, pour rejoindre Roger Federer et Rafael Nadal dans le dernier carré de Roland-Garros.

Le Serbe, N.1 mondial, et l'Allemand, N.5, se défieront sur le court central Philippe-Chatrier après le quart de finale dames entre la tenante du titre roumaine Simona Halep (3e) et la jeune Américaine Amanda Anisimova (17 ans et 51e mondiale). Seule petite différence par rapport à la programmation prévue mercredi, les matches commenceront à 10H00 GMT et non 12H00 GMT.

Les deux derniers quarts de finale se joueront sur le court Suzanne-Lenglen: l'Américaine Madison Keys (14e) affrontera l'Australienne Ashleigh Barty (8e) avant que le finaliste de l'an dernier, Dominic Thiem (4e), et le Russe Karen Khachanov (11e), n'en décousent.

. Court Philippe-Chatrier

(12h00) Simona Halep (ROU/N3) - Amanda Anisimova (USA)

Novak Djokovic (SRB/N1) - Alexander Zverev (GER/N5)

. Court Suzanne-Lenglen

(12h00) Madison Keys (USA/N14) - Ashleigh Barty (AUS/N8)

Dominic Thiem (AUT/N4) - Karen Khachanov (RUS/N10)

NB: le numéro à la suite de la nationalité désigne le numéro de tête de série