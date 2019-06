Roland-Garros : Federer contre Wawrinka, le match "des jeux les plus spectaculaires du circuit"

Un duel 100 % suisse très attendu et surtout une vraie rivalité. Cette édition 2019 de Roland-Garros marque le grand retour de Roger Federer sur la terre parisienne. Son dernier match remonte à quatre ans, après une défaite historique face à son compatriote, Stan Wawrinka.



TV5MONDE : Que peut-on attendre de ce match entre Roger Federer et Stan Wawrinka ?



Pascal Droz : Je pense que cela dépendra surtout de l'état de fatigue de Stan Wawrinka. Pour le moment, j'ai trouvé Roger Federer très serein et très tranquille, mais comme il a été franchement inquiété, c'est difficile de prévoir quel sera son niveau de jeu. En tout cas, je pense qu'on peut s'attendre à un affrontement assez serré, car selon moi, Roger Federer a plus d'armes que Stan Wawrinka. Mais la terre battue est nettement en faveur de Wawrinka.

C'est toujours un peu spécial de jouer contre un compatriote, qui est un copain.

Je crois que pour Roger Federer il n'y a pas aujourd'hui d'esprit de revanche. Il a toujours un énorme plaisir à jouer ces grands tournois et son plaisir ce sont des matchs comme celui-là dans lequel il peut prouver qu'il est encore à niveau avec les meilleurs. On ne peut pas dire que ce sera un match comme un autre parce que c'est toujours un peu spécial de jouer contre un compatriote, qui est, en plus, un copain, mais il n'y a pas d'esprit de revanche, je ne crois pas.



Pourquoi les deux joueurs suisses, qui se sont déjà affrontés 25 fois, sont attendus au tournant ?



Tout le monde a les yeux rivés sur eux, car parmi les matchs d'aujourd'hui, ce sera à priori le plus serré. Rafael Nadal ne va faire qu'une bouchée de Kei Nishikori. C'est un match qui a un immense écho en Suisse, c'est certain, et les Français s'y intéressent aussi beaucoup parce qu'il n'y a plus de Français dans le tournoi.

Wawrinka est un joueur essentiellement agressif. Federer compte beaucoup sur la diversité de ses coups.

Roger Federer et Stan Wawrinka ont vraiment les jeux les plus spectaculaires du circuit. Federer a le jeu le plus varié, Wawrinka a un des jeux les plus puissants. Ce sont deux joueurs agressifs, offensifs. Tous les deux ont aussi un palmarès : Federer a 20 titres au Grand Chelem, Wawrinka en compte trois, c'est quand même deux des meilleurs joueurs de ces dix, voire de ces vingt dernières années.



Leur style de jeux est différent : Wawrinka est un joueur essentiellement agressif mais du fond du terrain, avec un gros lift et beaucoup de puissance. Son revers est certainement le plus agressif et l'un des meilleurs tout simplement du circuit. Federer au contraire, compte beaucoup sur la diversité de ses coups.



Tous les deux sont des grandes figures du tennis mondial. Comment ont-ils marqué leur génération ?



Ils sont un peu de la même génération. Federer a 37 ans et Wawrinka en a 34. Il n'ont que trois ans de différence. Mais je dirais que Wawrinka a dû plus attendre pour vraiment éclore. Il a toujours fait de bons résultats mais le premier Grand Chelem, il ne l'a gagné qu'en 2014 quand il avait 29 ans, alors que Federer a gagné son premier Grand Chelem à 22 ans. C'est cela la grande différence entre ces deux joueurs.

Wawrinka a plus l'image d'un combattant mais Federer a un super mental.

Je pense aussi que Federer a su imposer son style, c'est le seul qui joue avec un jeu aussi complet, à part peut-être maintenant le joueur grec Stéfanos Tsitsipas. Mais c'est le seul qui utilise sur un terrain vraiment tous les coups possibles au tennis. Ni Nadal, ni Djokovic, ni Murray n'ont jamais utilisé tous ces coups. C'est pourquoi Federer a marqué les esprits. Il ne faut pas oublier non plus son palmarès. Nadal et Djokovic n'ont pas le même palmarès que Federer.



De son côté, Wawrinka plait aux gens pour sa puissance, son esprit combatif. Il est capable avec son physique, sa condition physique d'y aller à fond pendant cinq heures comme on l'a vu l'autre jour contre Stéfanos Tsitsipas. Federer est plutôt plus dans la facilité, mais il a plus de talent que Wawrinka qui doit travailler plus alors que Federer travaille avec un tennis inné qui est immensément complet. Wawrinka a plus l'image d'un combattant mais Federer a un super mental. Sans cela il n'aurait pas ce palmarès non plus.



Pour moi la finale de la raison serait Novak Djokovic - Rafael Nadal et la finale du coeur, ce serait Roger Federer contre Karen Khachanov.