Roland-Garros: Kasatkina remporte le duel russe et se qualifie pour sa première demi-finale en Grand Chelem

Toujours aussi solide, Daria Kasatkina s'est qualifiée mercredi pour sa première demi-finale en Grand Chelem en battant sa compatriote Veronika Kudermetova, 6-4, 7-6 (7/5).

La Russe de 25 ans n'a toujours pas perdu un set dans le tournoi parisien.

Elle est par ailleurs la joueuse qui a perdu le moins de jeux jusqu'à maintenant. Pour atteindre les quarts, elle n'en avait cédé que quatorze. Seules Dinara Safina en 2009 (cinq), Serena Williams (dix en 2013) et Mary Pierce (treize en 2000) avaient fait mieux. Et toutes s'étaient ensuite hissées au minimum en finale.

Cette fois face à Kudermetova (29e), ce fut un peu plus (dix jeux concédés), mais malgré une certaine tension au moment de conclure - elle a perdu son service alors qu'elle servait pour le match, avant de l'emporter à sa sixième balle de match -, elle a su garder la tête froide.

"Restez calme, tout va bien" a-t-elle lancé à son clan à la fin du match, même si elle a reconnu que la partie a été "rude pour les nerfs et très serrée".

"C'étaient des montagnes russes, surtout cette deuxième manche. (...) C'était un peu comme si la victoire me glissait entre les mains. Je suis ravie d'avoir tenu le coup. Et je suis parvenue à ne pas me décevoir et à garder le cap mentalement", s'est félicité la Russe en conférence de presse.

Ancienne lauréate du tournoi juniors à la Porte d'Auteuil en 2014, Kasatkina avait déjà atteint par deux fois les quarts en Majeur sur le circuit senior, dont notamment en 2018 dans le tournoi parisien. Cette année-là, elle avait atteint son meilleur classement (dixième), avant de marquer le pas et de traverser ce qu'elle-même a qualifié de "période noire" qui l'a fait songer un temps à arrêter sa carrière, à seulement 21 ans.

Mais depuis un an, elle revient petit à petit au premier plan: N.72 début 2021, elle est actuellement au 20e rang mondial.

Elle a effectué un bon début de saison, avec 22 victoires depuis le début de l'année (5e meilleure performance), et avait atteint les demi-finales à Rome.

Celle qui a pour objectif de "faire zéro erreur" dans le tournoi parisien et de ne pas "reproduire ses erreurs passées" affrontera jeudi en demi-finale la N.1 mondiale Iga Swiatek et grande favorite du tournoi.

"Demain, c'est un autre jalon, une autre montagne à gravir. C'est peut-être mieux, en fait, de ne pas avoir tant de temps devant moi pour ne pas trop réfléchir à cela", a estimé Kasatkina.

"Iga, on a joué plusieurs fois ensemble. J'ai perdu ces matchs mais c'était différent, c'était sur du dur, en début d'année. (...) Je veux gagner, j'ai une rage de vaincre, elle aussi. Ce sera donc un bon match. Et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer en demi-finale d'un Grand Chelem donc ça sera amusant", a estimé la Russe.