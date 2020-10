Roland-Garros: l'exploit majeur de Gaston

"Je reviens dans deux jours": cette phrase sibylline masque en réalité un exploit majeur dans la carrière du Français Hugo Gaston (239e mondial) qui a éliminé vendredi Stan Wawrinka, 17e et lauréat 2015, pour atteindre les 8es de finale de Roland-Garros à sa première participation.

Après lui avoir résisté puis l'avoir écoeuré, Gaston a fini dans un feu d'artifice en infligeant un cinglant 6-0 à un Wawrinka qui ne parvenait plus à déborder le Français et multipliait les fautes directes. Au final, après 3h10 de jeu entrecoupé d'une entracte de 2h30 à cause de la pluie, Gaston s'est imposé 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0.

"C'est fou ce qui se passe... merci d'être venu", a-t-il commenté avant de quitter le court Suzanne-Lenglen dans lequel 200 personnes scandaient "Hugo président ! Hugo président!".

Durant tout le match, ce rare public éparpillé dans la partie basse des tribunes du court de 10.000 places, a soutenu le Français tandis qu'une poignée en faveur du Suisse a tenté de se faire entendre également. Si bien qu'une ambiance de Coupe Davis en sourdine s'est créée pour faire oublier le froid et l'humidité.

"Je suis entré sur le terrain pour gagner... je ne pensais pas forcément gagner, mais vous m'avez poussé et je l'ai fait", a lancé le jeune joueur de 20 ans, bénéficiaire d'une invitation pour entrer dans le tableau principal.

- Il entre dans la tête" -

Il a mis un set à installer son jeu, à prendre confiance et même conscience qu'il pouvait gagner. Le plan était "d'éviter de tomber dans le jeu de Stan, d'éviter la confrontation directe et brutale et de varier beaucoup, les zones, les effets, les rythmes", a expliqué son entraîneur Marc Barbier.

Alors que la pluie tombait, Gaston a commencé à soutenir la cadence de Wawrinka pour mettre en place son jeu à lui, un jeu hypercréatif fait de puissance, de toucher, de variations. Sans compter que, dans la dernière manche notamment, grâce à de judicieuses anticipations tant à la volée qu'en fond de court, Gaston était partout sur le court.

"Il entre dans la tête des adversaires qui, au final, font des erreurs gratuites qui pour moi sont provoquées parce que, comme il a une très bonne couverture de terrain, ses adversaires sont pleins de doute sur leur façon de jouer, ce qui provoque des fautes", a souligné Barbier.

Ce jeu, inné, permet au gaucher toulousain de se faire une place sur la planète tennis malgré sa taille de 1,73m qui ne correspond plus du tout aux canons du jeu moderne. Reste à Gaston et à son clan à le développer sur le plan tactique pour monter dans la hiérarchie.

- "Tu vas le plier" -

"On savait qu'il était prêt à tenir physiquement la longueur. Mais on ne savait pas si émotionnellement ça pouvait tenir et il nous a prouvé que ça tenait très fort !", a souligné Barbier. "On va savourer et on parlera de la suite demain tranquillement", a-t-il ajouté.

Vendredi, Gaston a joué son premier match en cinq sets, son premier sur le court Suzanne-Lenglen, son premier 16e de finale de Grand Chelem. Et comme un alpiniste qui ouvre des voies et conquiert des sommets de plus en plus hauts, il va se mesurer dimanche en 8es de finale à Dominic Thiem, 3e mondial, finaliste des deux dernières éditions de Roland-Garros et récent vainqueur de l'US Open, vraisemblablement sur le Central. "Tu vas le plier !", lui ont lancé des spectateurs après sa qualification.

L'Autrichien, après un premier set de mise en route, a nettement dominé Casper Ruud 6-4, 6-3, 6-1. Rafael Nadal a été encore plus expéditif face à Stefano Travaglia 6-1, 6-4, 6-0.

Si Gaston est le dernier Français en lice dans le tableau masculin, chez les dames Caroline Garcia a elle aussi décroché son billet pour la deuxième semaine. La 45e mondiale a renversé la Belge Elise Mertens (20e) 1-6, 6-4, 7-5 en 2h15 pour s'offrir son premier huitième de finale majeur depuis Roland-Garros 2018, son quatrième au total. Elle défiera la N.5 mondiale Elina Svitolina.

Simona Halep a mis moins d'une heure à écarter Amanda Anisimova 6-0, 6-1.