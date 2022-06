Roland-Garros: le Français Gabriel Debru couronné en juniors

Le tournoi juniors de Roland-Garros reste propriété française: Gabriel Debru, 16 ans, s'est imposé samedi en finale face au Belge Gilles Arnaud Bailly, 7-6 (7/5), 6-3.

Le jeune Grenoblois succède à Luca Van Assche, vainqueur l'an passé du tournoi réservé aux moins de 18 ans.

Debru est le plus jeune lauréat depuis un certain Holger Rune, invité surprise en quarts du tableau seniors cette semaine après avoir fait tomber le N.4 mondial et finaliste sortant Stefanos Tsitsipas.

A la différence de Van Assche, l'Isérois a un atout de taille: son 1,94 mètre. "Mais je n'ai pas fini de pousser", a déclaré le jeune joueur pendant les qualifications du tournoi seniors dont il a passé un tour.

L'adolescent de la génération 2005 (21 décembre) s'était reporté, avec succès donc, sur le tournoi juniors. Prochain objectif? Les écrits du bac de français qu'il doit passer le 16 juin.

Le droitier, très à l'aise face aux micros comme devant le public du court Simonne-Mathieu, était devenu à Roanne en novembre le quatrième plus jeune joueur à remporter un match du tableau principal d'un tournoi Challenger (le deuxième niveau mondial) depuis 2000.