Roland-Garros: le public réduit, "que du bonheur" pour Caroline Garcia

Le public réduit de Roland-Garros, "encore plus chaud et partisan que les années précédentes, ce n'est que du bonheur pour moi", a savouré la Française Caroline Garcia, qualifiée vendredi pour les huitièmes de finale après avoir renversé la situation face à la Belge Elise Mertens (1-6, 6-4, 7-5).

En confiance dans son jeu "d'attaquante", la Lyonnaise prévoit une "opposition de styles" avec l'Ukrainienne Elina Svitolina, tête de série N.3, au tour suivant.

Q: Vous sembliez à la dérive mais vous vous êtes accrochée, et cela a payé...

R: "Le premier set était compliqué, elle a joué très juste. C'était très précis à chaque fois, c'était difficile d'anticiper. Je n'étais pas trop dedans physiquement. Mais après, j'avais l'impression qu'elle pouvait me laisser des opportunités, et que je pouvais faire mieux. En tout cas, j'avais envie de me battre jusqu'au bout avec les armes du jour, et peu à peu mon niveau de jeu s'est amélioré. J'arrivais à mieux lire tactiquement, c'était plus juste. Parfois j'ai réussi à renverser la tendance et à me concentrer un point après l'autre, faire de mieux en mieux, être plus agressive, profiter de ce moment et me battre jusqu'au bout. Parfois, les scénarios changent vite."

Q: Est-ce que la magie de Roland-Garros opère, même en automne?

R: "C'est dur à dire. Je pense qu'elle est différente de d'habitude. On a moins l'impression de sentir Roland-Garros, en tout cas, moi, on m'a moins pris la tête depuis deux mois en me disant: +tu as Roland-Garros, comment tu te sens ?+. D'habitude, cela commence trois mois avant. Cette année, cela ne s'est pas passé et cela ne m'a pas manqué. Après, quand tu es ici, c'est un Grand Chelem, c'est Roland-Garros. Tu as la chance de pouvoir y jouer, alors que l'on ne savait pas ce qui allait se passer. En plus, les jauges, c'est différent. Cela donne un feeling différent. Le public est peu nombreux (1.000 spectateurs maximum par jour, restriction imposée par les autorités en raison de la pandémie de Covid-19) mais à 100% derrière moi, encore plus chaud et partisan que les années précédentes. Ce n'est que du bonheur pour moi. En plus, j'ai la chance de profiter des grands courts. Je suis pleine de gratitude, c'est une chance."

Q: Que vous inspire votre prochaine adversaire, Elina Svitolina?

R: "On s'est jouées plusieurs fois, mais à chaque fois le scénario était très accroché. C'est plutôt une opposition de styles. À chaque fois, je prends du plaisir à jouer contre elle, parce que jusqu'au bout chaque point sera à arracher. C'est un huitième de finale de Grand Chelem en plus. À moi d'avoir confiance dans mon jeu, dans mon identité d'attaquante."

Propos recueillis en visioconférence