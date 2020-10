Roland-Garros: les Argentins créent la surprise, Thiem craque

Les Argentins ont fait le spectacle et créé la surprise mardi en quarts de finale de Roland-Garros: Nadia Podoroska est devenue la première joueuse issue des qualifications à atteindre le dernier carré et Diego Schwartzman s'est offert Dominic Thiem en cinq sets pour en faire de même.

Allongée par l'ajout en début de programme du dernier 8e de finale dames (victoire de Danielle Collins contre Ons Jabeur), la 10e journée des Internationaux de France promettait de s'enfoncer tard dans la nuit avec encore au programme, à 22h30, le quart de finale messieurs Nadal-Sinner.

. L'exploit de Podoroska

Seulement 131e mondiale en abordant Roland-Garros par la petite porte des qualifications, Nadia Podoroska a gravi un 8e échelon dans le tournoi en battant nettement l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e) 6-2, 6-4.

Jamais aucune joueuse n'avait atteint le dernier carré à Paris en sortant des qualifications. Elle est également devenue la première Argentine à accéder aux demies à Paris depuis Paola Suarez en 2004.

Cette dernière a d'ailleurs rapidement réagi: "C'est de la folie Nadia!!!! Vamooooooos!!!!!!" a-t-elle tweeté.

Si, à 23 ans, Podoroska affirme que devenir N.1 mondiale "reste un rêve", elle a reconnu que dans l'immédiat ce parcours exceptionnel sur la terre battue parisienne allait lui apporter une certaine tranquillité, en particulier financière, elle qui joue d'habitude les tournois ITF (circuit inférieur).

"J'ai souffert tant d'années et maintenant je vais avoir une certaine tranquillité, je vais avoir un classement qui me permettra de jouer de plus grands tournois, entrer dans les Grands Chelems", a-t-elle expliqué.

Alors cette victoire, elle l'a dédiée à une personne qu'elle a refusé de nommer mais qui "m'a aidée financièrement depuis mes débuts (...) sans lui je ne serais pas ici. Aujourd'hui, il vit un moment difficile, mais je veux qu'il sache qu'il entre tous les jours avec moi sur le court".

Au prochain tour, elle affrontera la jeune Polonaise Iga Swiatek (54e) qui, à 19 ans, jouera elle aussi sa première demie de Grand Chelem.

Après avoir créé la surprise en 8es en battant la favorite Simona Halep, elle a cette fois fait respecter la logique en écartant facilement l'Italienne Martina Trevisan, 159e et elle aussi issue des qualifications, 6-3, 6-1.

Et comme elle a survolé toutes ses parties depuis le début du tournoi en ne cédant que quatre jeux en moyenne par match sans avoir concédé le moindre set, elle va aborder sa demie sans rien changer: "je vais garder mes routines, je me sens très bien, je joue en double demain (mercredi) et c'est très bien pour la récupération du simple", a-t-elle assuré.

. La perf' de Schwartzman

On s'attendait à un match long et accroché. Ce fut très long, très accroché et ce n'est pas Thiem (3e) qui a gagné.

Le finaliste des deux dernières éditions, vainqueur du dernier US Open, a en effet craqué après plus de cinq heures face à la détermination de Schwartzman (14e) 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-2.

Les deux joueurs ne se sont laissé aucun répit tout au long des 5h08 de leur éreintant duel.

Mais l'Autrichien a vraisemblablement payé les efforts consentis pour remporter son premier Majeur à New York mi-septembre et son 8e de finale à Paris face au jeune Français Hugo Gaston (239e), battu en cinq manches et plus de trois heures et demie d'un match très physique.

"Je suis très heureux, pas seulement d'être en demi-finale, mais parce que c'est un grand pas en avant pour moi", s'est réjoui Schwartzman.

"Dans les deuxième et troisième sets, je n'étais plus moi-même. Je criais, je parlais à mon entraîneur. Et lui me disait de jouer au tennis", a-t-il raconté, sous l'effet euphorisant de cette toute nouvelle expérience.

Il est devenu le dixième Argentin à se hisser dans le dernier carré en Grand Chelem, à sa quatrième tentative (après Roland-Garros 2018, US Open 2017 et 2019).

Il a également confirmé son excellente forme: avant Roland-Garros, c'est lui qui avait stoppé Nadal en quarts de finale du Masters 1000 de Rome. Il s'était ensuite incliné en finale contre Novak Djokovic.

En demies, Schwartzman affrontera Rafael Nadal (2e) ou Jannik Sinner (75e).