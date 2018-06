Roland-Garros: Madison Keys sur la route des demi-finales

L'Américaine Madison Keys, 13e mondiale, s'est qualifiée pour la première fois pour les demi-finales de Roland-Garros en dominant la Kazakhe Yulia Putintseva (98e) 7-6 (7/5), 6-4, mardi.

Keys, 23 ans, affrontera sa compatriote et amie Sloane Stephens (10e), qui l'avait battue en finale du dernier US Open, ou la Russe Daria Kasatkina (14e) pour une place en finale.

La jeune Américaine, qui n'a pas lâché un set depuis le début du tournoi, disputera sa troisième demi-finale en Grand Chelem, ayant aussi atteint ce niveau de la compétition lors de l'Open d'Australie en 2015.

Elle a dû renverser la situation dans la première manche, car la bondissante Putintseva a breaké en premier sur son unique occasion de la partie (4-3), puis a servi pour le gain du set.

Mais l'Américaine, en prenant le jeu à son compte (30 coups gagnants contre 12) l'a fait craquer. Menée 2-0 dans le jeu décisif, Keys a repris l'ascendant pour empocher ce tie break 7-5.

"J'avais besoin de me concentrer davantage, de prendre mon temps et de faire confiance en mon jeu quand je me suis créée des occasions", a expliqué la N.3 américaine, "heureuse" de ne pas avoir concédé de manche sur le court Suzanne-Lenglen.

Devant un public clairsemé, Keys a continué de mettre la pression sur son adversaire et l'a breakée une nouvelle fois dans le septième jeu (4-3). Elle est restée solide au service (78% de premières balles) pour boucler la partie en 1h24 min.