Roland-Garros: Mauresmo qualifie de "honte" la reprogrammation des demi-finales dames

Amélie Mauresmo, ex-N.1 mondiale et victorieuse de deux titres en Grand Chelem, a qualifié de "honte" pour Roland-Garros la programmation exceptionnelle des deux demi-finales dames sur d'autres courts que le Central vendredi, sur les réseaux sociaux jeudi soir.

"La programmation des demi-finales féminines demain (vendredi) à Roland-Garros est une honte pour notre tournoi !", s'exclame Mauresmo sur Twitter.

Traditionnellement jouées le jeudi après-midi sur le court Philippe-Chatrier, les demi-finales du tableau féminin ont été exceptionnellement reportées à vendredi, journée elle habituellement dédiée aux demi-finales messieurs, à cause de la pluie tombée sans discontinuer mercredi sur Roland-Garros.

Vendredi matin, dès onze heures, les quatre joueuses ayant rallié le dernier carré entreront simultanément sur deux courts : l'Australienne Ashleigh Barty (8e) et la jeune Américaine Amanda Anisimova (51e) sur le Suzanne-Lenglen, et la Britannique Johanna Konta (26e) et la jeune Tchèque Marketa Vondrousova (38e) sur le Simonne-Mathieu, niché au fond du jardin des serres d'Auteuil.

"Tout le monde est d'accord sur le fait que le match du jour est Federer/Nadal. Mais quel message envoyons-nous en prenant la décision de mettre les deux demi-finales femmes à onze heures sur les courts 2 et 3 (le deuxième et le troisième plus grands courts, NDLR) du stade ?", interroge la joueuse au palmarès le plus prestigieux du tennis français moderne, femmes et hommes confondus. "Aucun match féminin sur le Central !"

"C'était pourtant simple d'ouvrir le Lenglen en plus du Chatrier et de faire les deux matches de femmes à treize heures, suivis des deux matches d'hommes", considère Mauresmo.

Un peu plus tôt dans la soirée, la WTA avait elle aussi critiqué la décision de Roland-Garros en la qualifiant d'"injuste et inappropriée".