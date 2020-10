Roland-Garros: Mladenovic et Babos conservent leur titre en double

La Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos, tenantes du titre, ont remporté dimanche la finale du double dames à Roland-Garros en battant la paire américano-chilienne Desirae Krawczyk - Alexa Guarachi 6-4, 7-5.

"Nous revoilà !", s'est exclamée Babos en français après avoir reçu le trophée.

Mladenovic (27 ans) et Babos (27 ans) ont désormais à leur palmarès quatre titres du Grand Chelem ensemble: Roland-Garros 2019 et 2020, ainsi que deux Opens d'Australie, en 2018 et 2020. Elles ont également gagné deux Masters (2018 et 2019). Mladenovic avait déjà remporté Roland-Garros en 2016, associée à sa compatriote Caroline Garcia.

"Kiki" s'est montrée très émue au moment de s'exprimer, en pensant aux moments difficiles vécus à New York dans la bulle de l'US Open où elle a été mise en confinement et exclue du tournoi de double (avec Babos) pour avoir été cas contact de Benoît Paire, lui-même exclu du tournoi pour un test positif au coronavirus.

"Il y a quelques semaines, nous avons été injustement disqualifiées de l'US Open. Etre ici avec toi et avec ce trophée c'est quelque chose de très fort", a déclaré la Française en s'adressant à sa coéquipière avant de fondre en larmes.

"Physiquement, émotionnellement, j'étais épuisée aujourd'hui. Tu m'as portée de bout en bout, je suis fière de t'avoir comme partenaire", a-t-elle ajouté.

Puis, revenant au psychodrame de New York, elle a adressé une "petite dédicace à Benoît (Paire)": "On n'a vraiment pas eu de 'chatte'", a-t-elle lancé, en référence à ce fameux cri poussé l'an dernier par le joueur français lors de son 8e de finale de Roland-Garros contre Kei Nishikori où il avait vertement estimé que son adversaire avait de la chance.