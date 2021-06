Roland-Garros: Nadal et Djokovic se retrouveront en demies, Swiatek assommée

Trop forts ! Ni Diego Schwartzman, ni Matteo Berrettini n'ont pu empêcher mercredi les retrouvailles des ogres Rafael Nadal et Novak Djokovic en demi-finales de Roland-Garros, un stade du tournoi que ne retrouvera pas la lauréate 2020 Iga Swiatek.

. Le 58e Rafa-Djoko aura lieu

"Nous y voilà": comme le dit Djokovic, le duel tant attendu depuis le tirage au sort entre les finalistes 2020 aura bien lieu en demies cette année.

Sessions nocturnes avec ou sans public, matchs sur le court Philippe-Chatrier ou le Suzanne-Lenglen, de jour ou de nuit, des jeunes loups ou des terriens expérimentés: après cinq tours, Nadal retrouvera Djokovic vendredi pour une place en finale. Et une 58e confrontation (le Serbe mène 29 victoires à 28). Leur dernière à Roland-Garros avait tourné à la démonstration de Nadal en finale (6-0, 6-2, 7-5).

"Vendredi, j'espère jouer un meilleur tennis que lors de cette finale et en particulier des deux premiers set", a commenté Djokovic. "La qualité de mon tennis ces trois, quatre dernières semaines à Rome (finale perdue contre nadal), Belgrade (victoire) et ici à Roland-Garros me donnent de bonnes sensations. Je pense que je peux gagner", a-t-il ajouté.

L'Espagnol (3e mondial) a disposé de Schwartzman (10e) en quarts en lui cédant un set, avant de reprendre le contrôle de la partie pour s'imposer 6-3, 4-6, 6-4, 6-0.

"J'ai réussi à jouer mon meilleur tennis quand j'en ai eu besoin et ça me donne beaucoup de confiance", a relevé Nadal, en quête d'un 14e sacre à Roland-Garros, qui serait synonyme de 21e titre record en Majeur.

Il a signé une 105e victoire dans le tournoi (pour deux défaites) et s'y est toujours imposé lorsqu'il a atteint les demies.

Djokovic (N.1) a dompté Berrettini (9e) 6-3, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5, malgré une chute et une main écorchée. Même le colosse italien, qui a pourtant bénéficié du forfait de Roger Federer au tour précédent, n'était pas assez fort pour perturber le Serbe qui avait, lui, connu un 8e de finale compliqué après avoir été mené deux sets à zéro par Lorenzo Musetti (76e).

Vainqueur cette année de l'Open d'Australie, Djokovic vise un 19e titre majeur qui le rapprocherait à une longueur du record (20) codétenu par ses grands rivaux Nadal et Federer.

L'autre demi-finale opposera Stefanos Tsitsipas (5e) à Alexander Zverev (6e).

. Swiatek au tapis

Après avoir éliminé la dernière finaliste Sofia Kenin (5e) en 8e, Sakkari (18e) a disposé de la tenante du titre 6-4, 6-4, pour atteindre à 25 ans sa première demi-finale de Grand Chelem.

Swiatek (9e) était la dernière joueuse du Top 10 mondial encore en lice, si bien qu'après son élimination, pour la première fois de l'ère Open (1968), il n'y a pas une seule des dix premières têtes de série dans le dernier carré parisien.

Mais Sakkari avait un plan et l'a appliqué à la lettre. "Je ne dirai pas quel était mon plan car je rejouerai contre elle et donc je ne veux pas divulguer mes secrets", a-t-elle éludé.

Elle tentera jeudi d'atteindre la finale en affrontant Barbora Krejcikova (33e).

La Tchèque de 25 ans s'est elle aussi qualifiée pour sa première demie majeure, en écartant l'Américaine Coco Gauff (25e à 17 ans) 7-6 (8/6), 6-3.

"Je n'avais jamais imaginé que je serais là aujourd'hui, sur ce court", a-t-elle reconnu.

La demi-finale du bas du tableau opposera également deux nouvelles venues à ce niveau en Majeur, Anna Pavlyuchenkova (32e) et Tamara Zidansek (85e).

. Roland a repris des couleurs

Le tournoi a profité mercredi d'un assouplissement des règles sanitaires: la jauge du public a été nettement augmentée (jusqu'à 13.000 personnes en journée) et le couvre-feu ayant été repoussé de 21h00 à 23h00, le dernier match en nocturne de cette édition a pu commencer à 20h00 devant 5.000 spectateurs.

Cela faisait deux ans que l'on n'avait plus entendu un arbitre demander le silence sur le court Philippe-Chatrier. Monsieur Keothavong a même dû intervenir pour faire cesser une ola: "Bravo ! Bravo !", a-t-il lancé pour calmer le public alors que Djokovic attendait pour servir.

Malheureusement, même repoussé, le couvre feu a causé un couac, lorsqu'il a fallu faire évacuer les tribunes. "On a payé 500 balles pour deux tiers du match, c'est inadmissible. Dans ce cas, il fallait commencer à 19h00", pestait un spectateur en quittant le stade avec son épouse et leurs deux enfants.