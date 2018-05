Roland-Garros: Nadal rejoint Gasquet au 3e tour

Le décuple vainqueur de Roland-Garros Rafael Nadal a filé vers le troisième tour, où l'attend Richard Gasquet, aux dépens de l'Argentin Guido Pella, battu sèchement en trois sets (6-2, 6-1, 6-1) jeudi.

Pella s'est procuré, en vain, quatre balles de break dès le premier jeu de la partie. Puis plus rien. Une fois entré dans le match, Nadal a déroulé pour s'imposer sereinement en à peine plus de deux heures sur le court Suzanne-Lenglen.

"J'ai joué un très bon match aujourd'hui, plus agressif qu'au premier tour, je suis très content de ça", s'est félicité le Majorquin, qui affrontera Gasquet samedi.

"On se connaît depuis qu'on a onze ou douze ans, on a grandi ensemble, c'est un grand plaisir de le jouer une nouvelle fois ici, sur le court le plus important de ma carrière, et un endroit spécial pour lui aussi", a-t-il ajouté.

Nadal et Gasquet ne se sont rencontrés qu'une fois à Roland-Garros, en 2005. Sur la route de son premier sacre sur la terre battue parisienne, l'Espagnol s'était montré sans pitié avec le Français (6-4, 6-3, 6-2), déjà au troisième tour.