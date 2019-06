Roland-Garros: premier quart de finale pour Martic

La Croate Petra Martic (31e) s'est qualifiée pour son premier quart de finale en Grand Chelem à Roland-Garros en venant à bout de l'Estonienne Kaia Kanepi (88e) en trois sets 5-7, 6-2, 6-4 dimanche.

Martic (28 ans), dont la carrière a été freinée par une blessure au dos, affrontera une autre nouvelle venue en quart de finale d'un tournoi majeur pour une place dans le dernier carré: la jeune Tchèque Marketa Vondrousova (19 ans).

"Je ne peux pas décrire ce que je ressens, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment", a-t-elle réagi.

"C'était un match rempli d'émotion, avec des hauts et des bas, plusieurs fois ça ne se présentait pas bien, mais j'ai continué à me battre et, heureusement, ça a payé", a ajouté la Croate.

Après avoir perdu la première manche, Martic a comblé un break de retard dans les deux sets suivants pour finir par renverser Kanepi.