Roland-Garros: premier titre en Grand Chelem pour Barty, future N.2 mondiale

L'Australienne Ashleigh Barty, N.8 mondiale, s'est offert à Roland-Garros son premier trophée en Grand Chelem en dominant samedi la jeune Tchèque Marketa Vondrousova (38e) en deux sets 6-1, 6-3, en seulement 70 minutes.

Barty (23 ans) comme Vondrousova (19 ans) jouaient leur première finale majeure et n'avaient même jamais atteint le dernier carré en Grand Chelem avant l'édition 2019 de Roland-Garros.

Revenue au tennis il y a tout juste trois ans, alors au 623e rang au classement WTA, après l'avoir abandonné pendant deux ans et s'être notamment adonnée au cricket à Brisbane, Barty va grimper à la deuxième place mondiale lundi.

"C'est incroyable, je suis sans voix, j'ai joué un match parfait, je suis tellement fière de moi et de mon équipe, ça a été deux semaines folles, magiques", a réagi Barty.

Ce sacre à Roland-Garros vient couronner la meilleure saison de la carrière de Barty, qui a remporté à Miami fin mars son titre jusque-là le plus prestigieux, en s'offrant trois top 10 au passage (Bertens, Kvitova et Pliskova), puis est entrée dans le top 10 pour la première fois dans la foulée. La joueuse australienne compte désormais cinq titres à son palmarès.

Barty devient la première Australienne à être sacrée à Roland-Garros depuis 46 ans (Margaret Court en 1973). Et la première Australienne aussi bien classée depuis 43 ans (Goolagong en 1976).

La finale dames a débuté avec plus d'une heure et demie de retard, le temps que s'achève la demi-finale messieurs entre le N.1 mondial Novak Djokovic et le N.4 mondial Dominic Thiem, finalement remportée en cinq sets par l'Autrichien. Barty a profité du début de match très timide de Vondrousova pour s'échapper rapidement: 3-0 en sept minutes, puis 6-1 en moins d'une demi-heure. Elle n'a laissé ensuite aucune chance à la jeune gauchère tchèque de revenir dans la partie.

Avant Roland-Garros, le meilleur résultat de Barty en Grand Chelem était un quart de finale à l'Open d'Australie en janvier. Vondrousova n'avait elle jamais dépassé les huitièmes de finale (US Open 2018).