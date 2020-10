Roland-Garros: premier troisième tour à Paris pour Ferro

Fiona Ferro (49e) s'est qualifiée pour son premier troisième tour à Roland-Garros en s'offrant la Kazakhe Elena Rybakina, 18e mondiale, en trois sets 6-3, 4-6, 6-2 jeudi.

Ferro (23 ans) avait déjà atteint une fois ce stade de la compétition dans un tournoi majeur à l'US Open en 2019.

Trois Françaises atteignent ainsi le troisième tour Porte d'Auteuil, après les qualifications de Caroline Garcia et de la jeune Clara Burel.

Pour sa première sur le court Philippe-Chatrier jeudi soir, Ferro n'a pas hésité à prendre le jeu à son compte, signant 36 coups gagnants tout au long des deux heures de match (pour 37 fautes directes).

"Je ne m'attendais pas à jouer sur le Chatrier, j'étais super contente quand je l'ai appris et j'ai pris énormément de plaisir sur le court aujourd'hui", s'est-elle réjouie.

"J'ai beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau, alors pouvoir jouer sur le Central chez moi, c'est une belle récompense", a ajouté l'élève d'Emmanuel Planque.

"Le but, c'était de prendre le jeu à mon compte pour la faire bouger au maximum, j'ai eu une petite baisse de régime dans le deuxième set, mais j'ai retrouvé un état d'esprit positif dans le troisième et ça m'a beaucoup servi pour aller au bout du match", a-t-elle expliqué.

Ferro n'a plus connu la défaite depuis la reprise post-Covid-19 et enregistre sa 17e victoire consécutive, après ses succès dans deux tournois organisés par la Fédération française de tennis en juillet, à Nice et Cannes, et son titre à Palerme début août, le deuxième de sa carrière.

Mais, avant Roland-Garros, la joueuse française n'avait plus joué depuis son sacre sicilien, la faute à un oedème aux côtes.

Ferro affrontera la Roumaine Patricia Maria Tig (59e) pour une place en huitièmes de finale.