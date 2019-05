Roland-Garros: Zverev et Osaka, compagnons de galère

La N.1 mondiale Naomi Osaka a flirté de très près avec la défaite mardi, et l'Allemand Alexander Zverev, 5e mondial, a lui ramé pendant 5 sets et plus de 4 heures: les deux têtes d'affiche s'en sont sortis mais ont eu du mal pour leur entrée à lice à Roland Garros.

. Alexander Zverev, pas encore ça

L'Allemand, tombé de la 3e à la 5e place mondiale, galère cette saison, incapable de retrouver le niveau qui l'avait porté la saison dernière. Son titre à Genève juste avant Roland-Garros, la seule éclaircie de sa saison, où il n'a toutefois pas battu un joueur mieux classé que 71e, n'a visiblement pas permis de balayer sa crise de confiance.

Face à l'Australien John Millman, 46e mondial, qui avait sorti Roger Federer en 8e de finale du dernier US Open, les problèmes du fer de lance de la NextGen ne se sont pas évaporés.

Alternant de bons passages, mais aussi de très mauvais, Zverev, quart de finaliste ici la saison dernière --son meilleure résultat en Grand Chelem-- a ramé la quasi totalité du match, même s'il a mené avec deux sets d'avance. Mais il s'en est finalement sorti au bout de 5 sets, signant avec 4h08 le match le plus long du premier tour. Et c'est bien la seule satisfaction à tirer de ce match.

"Aujourd'hui c'était dur. Le plus important, c'est que je suis toujours dans le tournoi, et c'est tout ce qui compte", a d'ailleurs parfaitement analysé l'Allemand.

"Tout le monde dit que je traverse une année difficile, mais je veux dire, je suis toujours N.5 mondial. Et vous savez combien je suis à la Race ? 10e. Ce n'est pas si mal pour être honnête", a-t-il toutefois nuancé. Il devrait connaître un 2e tour a priori plus tranquille face à un joueur issu des qualifications, le Suédois Mikael Ymer (148e).

. Del Potro, lentement mais sûrement

Il lui a fallu un set pour se mettre dedans. Face au Chilien Nicolas Jarry (58e), l'éternel revenant, qui vient de retrouver le circuit début mai après sept mois d'absence, est parvenu à effacer ce faux départ pour ensuite dérouler son tennis 3-6, 6-2, 6-1, 6-4.

"Les conditions de jeu étaient très difficiles, c'était venteux, il pleuvait un peu... Je n'avais pas beaucoup d'énergie au début, ensuite j'ai pris le contrôle du match et j'ai mieux joué", a commenté "Delpo". Une entrée en matière plutôt encourageante pour l'Argentin, quart de finaliste à Rome, et toujours dangereux.

Autre attraction de la journée, le vainqueur de Monte-Carlo Fabio Fognini, qui n'a jamais été aussi bien classé (11e) avant Roland-Garros, s'est lui qualifié en lâchant un set face à son compatriote Andreas Seppi 6-3, 6-0, 3-6, 6-3. Une victoire et un statut qui ne changent pas l'Italien. "Je suis ce que je suis, toujours le même", a-t-il répondu, interrogé sur ses possibilités cette année à Roland-Garros. Sous-entendu, imprévisible.

. Les vieux font de la résistance

Un pétit événement, passé quelque peu sous les radars de Roland-Garros. Le premier match de la journée sur le court N.6 entre le géant croate Ivo Karlovic, 40 ans, et l'Espagnol Feliciano Lopez, 37 ans, aurait pu avoir lieu sur le tour senior. Il s'agissait du match le "plus vieux" joué Porte d'Auteuil. L'immense Karlovic l'a emporté 7-6 (7/4), 7-5, 6-7 (7/9), 7-5.

. Osaka a au très chaud

La N.1 mondiale n'a pas visiblement pas encore trouvé le bon réglage. La Japonaise, qui a remporté les deux derniers tournois du Grand Chelem (US Open et Open d'Australie), s'est fait très très peur dans un match a priori facile face à la 90e mondiale, la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova. Transparente au 1er set, perdu 6-0 en près de 20 minutes, la N.1 mondiale, dont la place de N.1 est menacée Porte d'Auteuil (par Kiki Bertens et Karolina Pliskova, ndlr), a été chercher très loin pour éviter un naufrage. A deux points de l'élimination dans le 2e set, elle s'est finalement extirpée de la mélasse in extrémis 0-6, 7-6 (7/4), 6-1. Une leçon à retenir. Surtout qu'au deuxième tour elle va retrouver une cliente: l'ex-N.1 mondiale Victoria Azarenka, demi-finaliste Porte d'Auteuil en 2013, qui a sorti la lauréate 2017, la Lettonne Jelena Ostapenko 6-4, 7-6 (7/4). Un deuxième tour très dangereux pour Osaka.