Rougeole: 70 morts aux Samoa, aide d'urgence de l'ONU

L'épidémie de rougeole continue de se propager aux Samoa où elle a fait 70 morts, pour l'essentiel de jeunes enfants, selon des chiffres publiés lundi alors que l'ONU a décidé de débloquer une aide d'urgence pour combattre la maladie.

En 24 heures, 112 nouveaux cas se sont déclarés en dépit d'une campagne de vaccination sans précédent menée la semaine dernière durant deux jours afin de tenter de juguler l'épidémie de cette maladie très contagieuse.

Dans un communiqué à New York, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock, a annoncé le déblocage pour aider à combattre l'épidémie de 2,6 millions de dollars du fonds d'urgence des Nations unies.

Ces fonds permettront des "vaccinations d'urgence, des soins obstétricaux et néonatals aux mères et nouveau-nés infectés par la rougeole" et des informations de santé publique vitales pour 1,25 million de personnes, précise le communiqué.

"La population des Samoa ne combattra pas seule" et "nous pouvons et devons agir rapidement pour mettre un terme à cette épidémie meurtrière", a souligné Mark Lowcock.

Le gouvernement a affirmé que les équipes de vaccination déployées à travers l'archipel du Pacifique sud avaient réussi à immuniser 90% de ses 200.000 habitants.

Le taux de vaccination était de 30% de la population avant le début de l'épidémie, mi-octobre.

Mais le vaccin n'est efficace qu'au bout de 10 à 14 jours, ce qui signifie qu'il est encore trop tôt pour dire si le pic de l'épidémie a été atteint.

Sur les 4.693 cas recensés, 229 personnes demeurent hospitalisées, dont 16 enfants dans un état critique.

Parmi les 70 personnes décédées se trouvent 61 enfants de quatre ans ou moins.

Les autorités sanitaires ont accusé les mouvements anti-vaccins d'être à l'origine de cette recrudescence de la rougeole.