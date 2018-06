Roumanie : Mihai Chora, 101 ans, porte-voix de la mobilisation contre la corruption

Son pas est hésitant mais sa détermination reste intacte. En quelques mois.... le philosophe et écrivain roumain Mihaï Chora agé de 101 ans est devenu le symbole de la contestation en Roumanie.



A chaque manifestation, quasi quotidienne depuis plus d'un an, il descend dans la rue pour dénoncer les dérives du gouvernement.



La Roumanie a besoin d'une trajectoire claire. Elle ne peut pas se permettre de prendre un mauvais virage. Le gouvernement devrait revenir à la raison. Il doit voir la réalité telle qu'elle est, et prévoir l'avenir en fonction des attentes réelles de la société et non en fonction de ses propres intérêts. Mihaï Chora

Mercredi encore, des milliers de Roumains ont manifesté contre la corruption à Bucarest mais aussi à Sibiu, Timichoara ou Brachof.

Démission du gouvernement

Leurs revendications restent inchangées : ils réclament la démission du gouvernement dirigé par Viorica Dancila.



Mais pour le moment rien ne bouge. La motion de censure contre l'éxécutif, déposée par le principal parti d'opposition, le Parti national libéral...a été rejetée au Parlement.



La Roumanie est considérée comme un pays problématique, où la démocratie est piétinée, et où les engagements pris lors de son adhésion à l'UE semblent être jetés à la poubelle. Raluca TURCAN, membre du Parti national libéral (PNL).

Douze pays occidentaux dont la France et les Etats-Unis ont mis en garde Bucarest contre sa réforme de la justice. Réforme qui pourrait permettre au chef de la gauche Liviu Drag/nea, condamné dans une affaire de corruption d'échapper à la prison.