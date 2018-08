Roumanie : mobilisation de la diaspora contre la corruption

Des dizaines de milliers de Roumains de la diaspora se sont rassemblés vendredi soir devant le siège du gouvernement, pour dénoncer la corruption dans leur pays d'origine. Ils sont venus d'Espagne d'Italie des Pays-Bas et même des États-Unis ou du Canada. L'heure est assez grave pour que ces Roumains de la diaspora aient parcouru des milliers de kilomètres jusqu'à cette place de la Victoire face au siège du gouvernement. "La route était difficile, nous sommes fatigués, mais nous sommes venus ici car cela suffit, le gouvernement est trop corrompu, ils doivent partir", précise ce citoyen roumain, vivant en Italie.



Cette corruption institutionnalisée gangrène leur pays d'origine, à l'instar de l'homme fort de la Roumanie, Liviu Dragnea. Le chef de file des sociaux-démocrates et président de la Chambre est empêché de briguer le poste de premier ministre à cause d'une condamnation pour fraude électorale. Il est toujours sous le coup d'une enquête pour avoir détourné 20 millions d'euros de fonds européens.



Sa parade ? Modifier le code pénal et limiter le pouvoir des magistrats. C'est ce texte qui poussent les Roumains dans la rue à plusieurs reprises depuis un an ! "Les jeunes roumains s'en vont pour des emplois moins importants, même s'ils ont un diplôme universitaire. Et ici, en Roumanie, les personnes incompétentes occupent des positions de premier plan ", s'insurge cette citoyenne roumaine vivant en Espagne.

Ce citoyen roumain vivant aux Pays-Bas abonde dans le même sens. "Qu'est-ce que je voudrais changer? D'abord, les dirigeants corrompus, puis le niveau de vie, un niveau décent. "



Un roumain sur cinq en âge de travailler quitte sa terre natale. La diaspora envoie ici chaque année une bonne partie de l'argent gagnée à l'étranger, près de 4 milliards et demi d'euros rien que l'année dernière. Hier pour tout remerciements ils n'ont reçu que du gaz lacrymogène et des jets d'eau sur la tête. Plus de 450 manifestants ont été blessés et une trentaine interpellés.