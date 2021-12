Roussel (PCF) maintient sa candidature après l'initiative de Taubira

Fabien Roussel, candidat communiste à la présidentielle, a insisté vendredi depuis La Réunion sur le maintien de sa candidature, malgré les appels à l'union de la gauche et les déclarations de Christiane Taubira.

"Beaucoup de choses peuvent se passer en quatre mois. Certains peuvent annoncer leur candidature, d'autres peuvent la retirer. Cela ne sera pas mon cas", a assuré le candidat communiste.

Fabien Roussel s'est exprimé après une vidéo de l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, qui appelle à l'union et "envisage" une candidature pour répondre à "l'impasse" d'une gauche plus que jamais divisée, et réduite à un total de 25% des intentions de vote.

Accueilli par Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne (nord de l'île), la seule commune communiste de La Réunion, Fabien Roussel a présenté son programme pour la France et "les pays d'outre-mer", devant 200 militants du parti communiste réunionnais (PCR).

"Pourquoi dans les pays d'outre-mer la vie chère est plus chère qu'ailleurs en France ?", s'est-il interrogé. Il n'"y a pas de fatalité. La première réponse que j'apporterai (à la vie chère) est d'augmenter les salaires" afin que chaque "emploi permette de vivre dignement".

Pour atteindre cet objectif le candidat à la présidentielle, crédité de 3% des intentions de vote au 1er tour de la présidentielle selon un récent sondage, s'est de nouveau prononcé en faveur d'un Smic à 1.800 euros brut.

Pour La Réunion, il a pris un engagement supplémentaire. "Dans l'île, les salaires de la fonction publique sont indexés et donc plus élevés. Je proposerai que tous les salaires soient alignés sur ceux de la fonction publique pour faire face à la vie chère".

A La Réunion, 38% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté.

"Il parle bien. Il nous comprend. Ça fait du bien de se retrouver entre nous" déclare Jean-Patrick, 28 ans. "Cela me rappelle les meetings d'avant avec le camarade Paul (Paul Vergès, décédé en 2016 – ndlr)", ajoute Edmond, 61 ans.

Fondé et dirigé par Paul Vergès, le PCR a été le premier parti politique de La Réunion pendant plusieurs décennies. En butte à des dissensions internes, il a entamé un déclin majeur à partir de 2010 après une défaite aux élections régionales.

Paul Vergès avait été battu par Didier Robert (divers droite). Ce dernier était resté président de Région jusqu'en juin dernier avant d'être défait par Huguette Bello, ancienne dirigeante du PCR.

Entrée en dissidence en 2012, cette dernière a fondé le mouvement Pour La Réunion (PLR) et soutient Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle.

Fabien Roussel terminera son séjour dans l'île dimanche, jour de l'arrivée à La Réunion de Marine Le Pen (RN) en provenance de Mayotte.