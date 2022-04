Roussel prévoit "le début d'une renaissance" pour la gauche

Le candidat communiste Fabien Roussel voit pour l'après-présidentielle "le début d'une renaissance" pour la gauche, a-t-il lancé jeudi soir, lors de son dernier meeting d'avant-premier tour, au Zénith de Lille.

Cette élection, "ce n’est pas mon dernier combat", a assuré le prétendant à l'Elysée, crédité d'environ 3% dans les sondages.

"C'est le début d'une renaissance pour le progrès social, pour la gauche, pour la France", a affirmé Fabien Roussel devant une salle de 5.000 personnes, d'après les organisateurs.

"Nous avons beaucoup semé dans cette campagne" et "ce que nous construisons ensemble, ce n'est que le début, de combats, de luttes que nous continuerons de mener ensemble", a-t-il promis après s'être exprimé en ch'ti.

"Au nord, c'étaient les corons. La terre, c'était le charbon": la salle chauffée notamment par la présence des "Jeunes communistes", a entonné la chanson de Pierre Bachelet, en réponse à M. Roussel, député du Nord qui s'est dit "fier" de ses racines et "de toutes ces racines que nous avons en France".

"Il nous a rappelé que le parti communiste existe" et plus encore, donné l'espoir "d'un renouveau de la gauche", se félicite Béatrice Vega, ancienne électrice socialiste déçue. Pour l'enseignante de 53 ans, Fabien Roussel est "un visage nouveau", qui porte "certains idées de la gauche et rappelle l'importance du social".

"Il incarne un nouveau parti de gauche" à venir, songe Hugo Lallemand, étudiant de 21 ans.

C'est "une figure montante de la gauche qui se reconstruit", renchérit à ses côtés Joseph Adam, jeune homme de 19 ans, qui estime que M. Roussel "s'est installé" dans un paysage où "il n'y a pas de candidats crédibles" à gauche.

Le PCF représente à la fois "l'historique de la gauche" et "peut permettre de (lui) redonner" sa place, considère-t-il.

Ce sont "les fondations d'une reconstruction", qui sont en jeu au premier tour, a affirmé à l'AFP le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale André Chassaigne, qui a mis en garde contre la logique du "vote utile" prônée par le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon, le mieux placé à gauche d'après les sondages.

"Le progrès social, c'est nous, les conquêtes sociales, c'est nous", a aussi martelé le candidat communiste Fabien Roussel à l'intention de "celles et ceux qui doutent et qui pourraient voter pour l'extrême droite".