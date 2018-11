Route du Rhum: derrière Meilhat, un long voyage pour les monocoques

Paul Meilhat (SMA) s'est imposé sur la Route du Rhum dans la catégorie Imoca vendredi soir, à la faveur d'une pénalité infligée au Britannique Alex Thomson, tandis que les navigateurs des autres catégories de monocoques étaient encore loin de la ligne d'arrivée samedi.

Au dernier pointage samedi à 14h30 locales (19h30 en métropole), Yoann Richomme (Veedol-AIC), leader en Class40, avait encore 701 milles nautiques à parcourir avant de rallier Pointe-à-Pitre et d'en terminer avec sa course transatlantique en solitaire.

En Imoca, en revanche, l'Allemand Boris Herrmann (Malizia II - Yacht Club de Monaco) est arrivé samedi après-midi en 5e position de sa catégorie en 13 jours, 3 heures et 47 minutes.

Cela fait près d'une semaine que le premier navigateur a franchi la ligne d'arrivée de cette course qui fête ses 40 ans: lors d'un final incroyable dans la classe la plus rapide des "Ultimes", Françis Joyon (Idec Sport) avait devancé de sept minutes François Gabart (Macif).

Classement samedi à 14h30 locales (19h30 en métropole/18h30 GMT):

MULTICOQUES

. Ultim (32 m)

1. Françis Joyon (Idec Sport), arrivé le 11 novembre, en 7 jours 14 heures 21 minutes

2. François Gabart (Macif), arrivé le 11 novembre à 7 min 8 sec du 1er (7j 14h 28min)

3. Thomas Coville (Sodebo Ultim), à 1599,1 milles nautiques de l'arrivée

4. Romain Pilliard (Remain - Use it again) à 627 milles du 3e

. Multi 50 (15 m)

1. Armel Tripon (Réauté Chocolat) arrivé le jeudi 15 novembre (21h32 heure de métropole) en 11 jours 7 heures 32 minutes

2. Erwan Le Roux (Fenêtréa Mix Biffet) arrivé le vendredi 16 novembre en 12 jours 1 heure 9 minutes

3. Thibaut Vauchel (Solidaires en Peloton ARSEP) arrivé le vendredi 16 novembre en 12 jours 9 heures 18 minutes

. Rhum Multi

1. Pierre Antoine (Olmix) à 734,3 milles de l'arrivée

MONOCOQUES

. Imoca (18 m)

1. Paul Meilhat (SMA), arrivé vendredi 16 (samedi 17 novembre à 01h23 heure de métropole) en 12 jours 11 heures 23 minutes et 18 sec

2. Yann Eliès (Ucar-StMichel) en 12 jours 13 heures 38 minutes et 30 sec

3. Alex Thomson (Hugo Boss), arrivé en premier le vendredi 16 novembre mais qui a écopé de 24 heures de pénalité: temps de course ajusté à 13 jours 21 minutes et 8 sec

. Class40 (12 m)

1. Yoann Richomme (Veedol-AIC) à 701 milles de l'arrivée

. Rhum Mono

1. Sidney Gavignet (Café Joyeux) à 770,8 milles de l'arrivée