Route du Rhum: Joyon et Gabart au coude-à-coude dans le sprint final

A quelques heures de l'arrivée à Pointe-à-Pitre dimanche, le sprint final est lancé entre le leader François Gabart (Macif) et son poursuivant Françis Joyon (Idec Sport), qui est revenu à 27 milles en imprimant une cadence infernale.

Le vainqueur devrait arriver entre 16h00 et 18h00 heures locales (entre 20h00 et 22h00 GMT) et il est donc impossible de savoir qui des deux skippers français arrivera le premier... pour battre du même coup le record établi il y a quatre ans par Loïck Peyron (Banque Populaire VII) en 7 jours et 15 heures.

Classement dimanche à 10h45 GMT

MULTICOQUES

. Ultime (32 m) - 4 concurrents en course:

1. François Gabart (Macif) à 198,5 milles de l'arrivée

2. Françis Joyon (Idec Sport) à 27 milles du 1er

3. Romain Pilliard (Remain - Use it again) à 2.767 milles du 1er

4. Thomas Coville (Sodebo Ultim') à 2.960 milles du 1er

. Multi 50 (15 m) - 6 concurrents en course

1. Armel Tripon (Réauté Chocolat) à 1.673,2 milles de l'arrivée

2. Thibaut Vauchel (Solidaires en Peloton ARSEP) à 294 milles du 1er

3. Gilles Lamiré (La French Tech Rennes Saint-Malo) à 295 milles du 1er

. Rhum Multi - 21 concurrents en course

1. Pierre Antoine (Olmix) à 2.141,3 milles de l'arrivée

MONOCOQUES

. Imoca (18 m) - 16 concurrents en course

1. Alex Thomson (Hugo Boss) à 1.744,2 milles de l'arrivée

2. Paul Meilhat (SMA) à 89 milles du 1er

3. Vincent Riou (PRB) à 105 milles du 1er

4. Yann Eliès (Ucar-StMichel) à 196 milles du 1er

. Class40 (12 m) - 50 concurrents en course

1. Yoann Richomme (Veedol-AIC) à 2.269,1 milles de l'arrivée

. Rhum Mono - 15 concurrents en course

1. Sidney Gavignet (Café Joyeux) à 2.346,6 milles de l'arrivée