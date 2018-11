Route du Rhum: le bateau de Willy Bissainte échoué

Le bateau de Willy Bissainte (C'La Guadeloupe) s'est échoué sur l'île Rouzic, le plus à l'Est de l'archipel des Sep-Iles, au large de Perros-Guirec, a annoncé la direction de course de la Route du Rhum à la voile, dimanche.

"Couché sur le flanc, son monocoque de 50 pieds est victime d'une voie d'eau, ce qui a poussé le skipper à déclencher sa balise de détresse", indique le site officiel de la course.

Le Cross a dépêché un bateau de secours qui est arrivé peur avant 22h00, tandis que la Lynx, bateau école de la Marine nationale, s'est également rendu sur zone pour porter secours au Guadeloupéen, ajoute un communiqué de la direction de course.