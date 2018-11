Route du Rhum: Le Cléac'h est reparti de Roscoff

L'un des grands favoris de la 11e Route du Rhum, Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire IX), a repris la mer vers 20h00 (19h00 GMT) après avoir fait "un rapide arrêt" dimanche au large de Roscoff (Finistère) pour une réparation technique, quelques heures après avoir pris le départ à Saint-Malo.

Selon le site de la course, Le Cléac'h, à la barre d'un tout nouveau bateau, de la classe Ultim (maxi-trimaran de 32 m de long pour 23 m de large maximum), capable de +voler+, a repris la mer à 19h50 (18h50 GMT) pour faire route vers la pointe de la Bretagne.

"On s'est aperçu qu'on n'arrivait plus à recharger nos batteries très rapidement après le début de la course, c'était vraiment problématique. C'est une toute petite pièce qui a cassé sur la génératrice qui fabrique l'énergie. La pièce a été changée", a expliqué Ronan Lucas, directeur du Team Banque Populaire sur le site officiel.

Mais, à l'eau début novembre 2017, le multicoque avait chaviré mi-avril au large des côtes marocaines lors d'un convoyage. Il a passé plusieurs mois en chantier avant d'être remis à l'eau fin août.

Le vainqueur du dernier Vendée Globe 2016/2017 participe à sa première grande course avec sa nouvelle machine.

La 11e Route du Rhum, course transatlantique en solitaire reliant Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, est partie dimanche à 14h00 (13h00 GMT), avec un record historique de 123 bateaux.