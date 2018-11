Route du Rhum: le multicoque de Roucayrol a chaviré

Le multicoque de 15 m (catégorie Multi50) de Lalou Roucayrol (Arkema), en course sur la Route du Rhum, a chaviré mercredi matin à quelque 1000 milles nautiques (1852 km) de la Guadeloupe. Le marin est sain et sauf et attend les secours.

Le trimaran s'est retourné dans une mer violente à 3h30 locale (8h30 en métropole), a annoncé l'organisation de course.

"Lalou Roucayrol dispose d’eau, de nourriture mais est limité en termes de communication avec l’extérieur", a-t-elle indiqué.

Le navigateur âgé de 54 ans s'était arrêté en escale à Porto (Portugal) trois jours après le départ pour se protéger des fortes tempêtes dans le golfe de Gascogne. Il était reparti après 18 heures d'attente, mercredi 7 novembre.

Roucayrol est engagé sur sa 4e Route du Rhum après avoir terminé deuxième lors des deux dernières éditions (2010 et 2014).

Lors de sa première participation à la course transatlantique en solitaire en 2002, il était à la barre de l'un des trois seuls trimarans sur 18 au départ à avoir atteint la Guadeloupe, au terme d'une traversée dans des conditions dantesques. Il était le seul du trio à ne s'être jamais arrêté. il avait pris la 3e place.

Le chavirage d'Arkema est le deuxième sur cette 11e édition de la Route du Rhum après celui du maxi-trimaran de 32 m skippé par Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire IX), survenu mardi 6 novembre au large des Açores (Portugal).

Le départ de la Route du Rhum a été donné dimanche 4 novembre à Saint-Malo, en Bretagne, à 123 voiliers, ce qui constitue un record.

Mercredi 92 d'entre eux étaient toujours en course.