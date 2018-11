Route du Rhum: le vainqueur attendu en soirée à Pointe-à-Pitre

La Route du Rhum, qui se joue entre François Gabart et Francis Joyon, devrait connaître son vainqueur dimanche vers 22h00 à Pointe-à-Pitre, soit 02h00 GMT lundi, selon les dernières estimations de l'organisation.

Le premier concurrent est attendu à 15h30 (locales, 19h30 GMT) à la Tête à l'Anglais, au nord de l'île. Les navigateurs devront ensuite contourner l'île pour atteindre la ligne d'arrivée, dans des conditions instables et orageuses. Cela leur prendra environ 6 heures.

Selon l'organisation, le premier coupera la ligne à 22h00 et le second 30 minutes plus tard.

L'équipe de François Gabart (Macif) a elle estimé que son skipper pourrait être à la Tête à l'Anglais vers 13h00-14h00 (17h00-18h00 GMT) et franchir la ligne 5 heures plus tard (soit 18h00-19h00 locales, 22h00-23h00 GMT).

Au dernier pointage, Gabart était en tête, à 198 milles nautiques de l'arrivée (367 km), suivi de près par Joyon (Idec Sport), à 27 nm du leader (50 km).