Route du Rhum: Roucayrol en attente d'être secouru par un concurrent après le chavirage

Le navigateur Lalou Roucayrol, dont le multicoque de 15 m (catégorie Multi50) a chaviré mercredi dans une mer violente, devrait être secouru jeudi par un autre concurrent de la Route du Rhum, à la demande de la direction de course.

Pierre Antoine, à bord du trimaran Olmix (catégorie RhumMulti) a été dérouté pour porter secours à Roucayrol (Arkema), en sécurité à l'intérieur de son bateau.

"J’attends Olmix demain (vendredi). Je suis en train de dériver", a dit le skipper de 54 ans, lors d'une vacation avec le PC course.

"Tout à l’heure, je vais faire une sortie à l’air libre, un peu comme une sortie dans l’atmosphère parce que j’ai l’impression d’être dans une capsule lunaire, il y a beaucoup de bruit, les restes du gréement tapent contre la coque", a poursuivi Roucayrol, qui a organisé sa vie à bord.

"J’ai un sas qui me permet de sortir à l’air libre et j’ai deux endroits totalement secs donc je peux dormir dans un endroit bien protégé", a-t-il raconté, ajoutant qu'il occupait son temps notamment en lisant "Propos sur le bonheur" du philosophe Alain.

Pierre Antoine naviguait mercredi soir à 250 milles nautiques (218 km) du navire retourné.

C'est la 3e fois dans l'histoire de la Route du Rhum, course transatlantique en solitaire créée en 1978, qu'un concurrent porte assistance à un autre concurrent. En 2002, Karine Fauconnier avait été secourue par Bob Escoffier et en 1982, c'est Olivier Moussy qui était venu à la rescousse de Ian Johnston.

Roucayrol vit, lui, son 4e chavirage. En 2013, lors de la Transat Jacques-Vabre (course en double), ce même bateau s'était retourné et Roucayrol et son co-équipier avaient attendu les secours durant 5 jours à l'intérieur du multicoque.

Roucayrol est engagé sur sa quatrième Route du Rhum après avoir terminé deuxième lors des deux dernières éditions (2010 et 2014).

Lors de sa première participation à la course transatlantique en solitaire en 2002, il était à la barre de l'un des trois seuls trimarans sur 18 au départ à avoir atteint la Guadeloupe, au terme d'une traversée dans des conditions dantesques. Il était le seul du trio à ne s'être jamais arrêté et il avait pris la 3e place.